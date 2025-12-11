X!

Jaapan ja USA vastasid Hiina-Vene ühisele õhupatrullile oma jõudemonstratsiooniga

USA kaugpommitajad B-52 tänavu suvel koos Jaapani ja Lõuna-Korea hävitajatega peetud õppusel Korea poolsaare lähistel.
USA kaugpommitajad B-52 tänavu suvel koos Jaapani ja Lõuna-Korea hävitajatega peetud õppusel Korea poolsaare lähistel. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
USA relvajõud saatsid kolmapäeval oma strateegilised pommitajad Jaapani mere kohale koos Jaapani hävitajatega patrullima, teatas Tokyo, mis on vastuseks Hiina ja Venemaa õhujõudude ühisõppusele Jaapani ja Lõuna-Korea ümbruse meredel.

Jaapan ja Ameerika Ühendriigid kinnitasid veel kord oma otsustavust takistada igasugust ühepoolset katset muuta jõuga status quo'd ning kinnitasid nii Jaapani enesekaitsevägede (SDF) kui ka USA vägede valmisolekut, teatas Jaapani kaitseministeerium neljapäeval tehtud avalduses.

Kahe USA tuumavõimekusega strateegilise pommitaja B-52 lend koos kolme Jaapani varghävitajaga F-35 ja kolme hävitajaga F-15 oli esimene kord, kui USA kinnitas oma sõjalist kohalolekut pärast seda, kui Hiina alustas eelmisel nädalal piirkonnas sõjalisi õppusi.

Jõudemonstratsioon järgneb teisipäeval toimunud Hiina ja Venemaa strateegiliste pommitajate ühislennule Ida-Hiina merel ja Vaikse ookeani lääneosas ning ühele varasemale Hiina lennukikandjate õppustele, mis ajendas Jaapanit saatma õhku oma sõjalennukid, mida Tokyo sõnul Hiina üksused oma radaritega sihtisid.

Juhtum pälvis Washingtoni kriitikat, kes ütles, et intsident ei soodusta piirkondlikku rahu ja stabiilsust ning kinnitas taas, et nende liit Jaapaniga on vankumatu.

Nii Jaapanis kui ka Lõuna-Koreas asuvad USA väed, kusjuures Jaapanis asub suurim Ameerika sõjalise jõu kontsentratsioon välismaal, sealhulgas lennukikandja löögigrupp ja USA merejalaväe ekspeditsioonivägi.

Hiina lükkas Tokyo süüdistuse tagasi, öeldes, et lennukikandja lähedal lennanud Jaapani hävitajad ohustasid tema õhuoperatsioone Jaapanist lõunas.

Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et saatis teisipäeval õhku ka hävitajad, kui Hiina ja Venemaa lennukid sisenesid tema õhukaitse identifitseerimistsooni, mis ulatub väljapoole tema õhuruumi ja mida kasutatakse varajase hoiatamise jaoks.

Hiina sõjalaevad ja -lennukid tegutsevad Taiwani ümbruses peaaegu iga päev, mis Taipei sõnul on osa Pekingi jätkuvast survekampaaniast. Kolmapäeva hilisõhtul teatas Taiwani kaitseministeerium, et Hiina hävitajad J-16 ja pommitajad H-6 viisid pärast Taiwanist lõunas möödumist taas läbi kaugõppetreeninguid Vaikse ookeani lääneosas.

Pekingi ja Tokyo suhted on kriisis pärast seda, kui Takaichi vihastas Hiina valitsevat kommunistlikku parteid, öeldes novembri alguses, et rünnak Taiwani vastu võib Jaapani enda ja oma liitlaste, sealhulgas USA kaitseks konflikti viia.

Peking väidab, et Taiwan – mille ta on lubanud vajadusel jõuga vallutada – on puhtalt siseasi ja reageeris raevukalt. Ta kutsus hiinlasi üles Jaapanisse mitte reisima, ähvardas peatada Jaapani mereandide impordi ning jätkab Takaichi enda vastu suunatud kampaaniat diplomaatilistes ringkondades, riigi- ja sotsiaalmeedias, süüdistades teda Jaapani sõjaaegse militarismi taaselustamise püüdlustes.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

MIcrosoft Edge logo