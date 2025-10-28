Simunapäeval toimus traditsiooniline Lindora laat

Teisipäeval peeti Võrumaa ja Setomaa piiril Lindora teeristil traditsioonilist maarahva sügislaata. Kuna tänavusel simunapäeva laadaalal olid kõik kohad kauplejatele välja jagatud, siis külastajad kaubavaliku üle kurtma küll ei pidanud.

Kui mõnes paigas räägitakse laada traditsioonide hääbumisest, siis Lindora laada kohta see ei käi, sest ka teisipäeval tavaliselt vähese liiklusega Lindora teeristil olid juba hommikul tööhoos liikluse reguleerijad, sest kohale sõitnud laadakülastajaid oli väga palju.

"Sel aastal on kõige rohkem vanavara müüjaid, mul on neist vahepeal lausa kahju, nad panevad suure koguse kaupa välja ja siis pärast mitu tundi tagasi, see on nende meeldiv tegevus, see on nende hobi ja suitsuvorsti müüjaid on hästi palju ja suitsuliha müüjaid ja lätlasi on, naabreid on meil nii palju, kui on – aga neid on ka ikka omajagu," lausus laadakorraldaja Ivar Traagel.

Omaette nurk oli erinevate koduloomade müüjate päralt, Obinitsast koos kukkede ja küülikutega tulnud Dimitri tundis rõõmu, et tema müüdud kolm kukke olid leidnud endale kanakarja, huvilisi oli pidevalt ka küülikupuuri juures.

Kuidas tänavune laat meeldis?

"Esimest korda on siin laadal olla, nii et väga hästi meeldib. Praegu on kõige rohkem silma jäänud käsitöö, käsitööd on päris palju," ütles Otepäält tulnud Merike.

Laadamelu juurde kuulus ka õnneloos ja võimalus viie euro eest teada saada, mida tulevik toob. Kuid oli kauplejaid, kelle letil oli väga erineva otstarbega asju.

"Kõige huvitavam, mis praegu on läinud, on eeter ja suitsuvorsti ja mädarõigast. No teinekord (eeter) on inimesele raviks ja kes joob ka sisse, et teeb sooned lahti. Mina käivitan (sellega) traktorit ka aeg-ajalt," ütles laadamüüja Kalle.