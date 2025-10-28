X!

Simunapäeval toimus traditsiooniline Lindora laat

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Teisipäeval peeti Võrumaa ja Setomaa piiril Lindora teeristil traditsioonilist maarahva sügislaata. Kuna tänavusel simunapäeva laadaalal olid kõik kohad kauplejatele välja jagatud, siis külastajad kaubavaliku üle kurtma küll ei pidanud.

Kui mõnes paigas räägitakse laada traditsioonide hääbumisest, siis Lindora laada kohta see ei käi, sest ka teisipäeval tavaliselt vähese liiklusega Lindora teeristil olid juba hommikul tööhoos liikluse reguleerijad, sest kohale sõitnud laadakülastajaid oli väga palju.

"Sel aastal on kõige rohkem vanavara müüjaid, mul on neist vahepeal lausa kahju, nad panevad suure koguse kaupa välja ja siis pärast mitu tundi tagasi, see on nende meeldiv tegevus, see on nende hobi ja suitsuvorsti müüjaid on hästi palju ja suitsuliha müüjaid ja lätlasi on, naabreid on meil nii palju, kui on – aga neid on ka ikka omajagu," lausus laadakorraldaja Ivar Traagel.

Omaette nurk oli erinevate koduloomade müüjate päralt, Obinitsast koos kukkede ja küülikutega tulnud Dimitri tundis rõõmu, et tema müüdud kolm kukke olid leidnud endale kanakarja, huvilisi oli pidevalt ka küülikupuuri juures.

Kuidas tänavune laat meeldis?

"Esimest korda on siin laadal olla, nii et väga hästi meeldib. Praegu on kõige rohkem silma jäänud käsitöö, käsitööd on päris palju," ütles Otepäält tulnud Merike.

Laadamelu juurde kuulus ka õnneloos ja võimalus viie euro eest teada saada, mida tulevik toob. Kuid oli kauplejaid, kelle letil oli väga erineva otstarbega asju.

"Kõige huvitavam, mis praegu on läinud, on eeter ja suitsuvorsti ja mädarõigast. No teinekord (eeter) on inimesele raviks ja kes joob ka sisse, et teeb sooned lahti. Mina käivitan (sellega) traktorit ka aeg-ajalt," ütles laadamüüja Kalle.

Toimetaja: Marko Tooming

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:41

ETV spordisaade, 28. oktoober

22:37

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

22:35

Kõlvart: läbirääkimisi Isamaaga pole veel toimunud

22:26

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

21:59

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:55

Tartu Siuru kultuurikeskuse hinnale lisandub viis miljonit eurot

21:45

ERR USA-s: suursoosik New Yorgi linnapeaks on noor demokraat Zohran Mamdani

21:31

Simunapäeval toimus traditsiooniline Lindora laat

21:29

Kolmapäeval tuleb sooja kuni 10 kraadi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

12:06

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

10:36

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

12:05

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

09:22

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

16:01

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

11:43

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

06:14

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

ilmateade

loe: sport

22:41

ETV spordisaade, 28. oktoober

22:26

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

21:59

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

21:24

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

loe: kultuur

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

18:36

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

loe: eeter

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

11:11

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

18:50

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

18:45

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

18:45

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

18:35

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

18:35

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

15:35

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

15:30

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

15:20

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

12:45

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

12:35

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo