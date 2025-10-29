Finantsinspektsioon sai uue juhi

Juhatuse liikmetena jätkavad Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld, uue juhatuse liikmena asub ametisse Gerd Laub.

Kerstin Pilt on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis rahvusvahelise äriõiguse erialal ja Tallinna Tehnikaülikoolis digimuutuste erialal. Finantsõiguse valdkonnas on ta töötanud pea 20 aastat, seda nii era- kui ka avalikus sektoris.

Viimastel aastatel kuulus Kerstin Pilt Balti vastavuskontrolli juhina Swedbank Balti juhatusse ja enne seda Swedbank Eesti juhatusse. Ta on töötanud ka Nordea Eesti juriidilise osakonna juhi ja peajuristina, samuti Finantsinspektsioonis ja vandeadvokaadina advokaadibüroos Tark & Co. Lisaks on Kerstin Pilt olnud finantsõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Finantsinspektsiooni nõukogu esimehe Jürgen Ligi sõnul oli nõukogu kaalutlus juhivalikul hoida inspektsiooni saavutatud järelevalve kvaliteeti ja järjepidevust.

"Poole juhatuse jätkamisega saab see usutavasti hoitud. Samas pidas nõukogu silmas ka vajadust tuua järelevalve väga väljakujunenud kultuuri uut ning usub, et juhatuse selline koosseis aitab tagada kogemuse ning erasektori kompetentsi tasakaalu ja sünergia," ütles Ligi.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete praegused ametiajad lõppevad aastavahetusel, juhatuse esimehe Kilvar Kessleri ametiaeg aga 15. jaanuaril. Juhatuse liige Siim Tammer oma ametikohal ei jätka.

Andres Kurgpõld on juhatuse liige olnud alates 2002. aastast, Andre Nõmm alates 2014. aastast ja nemad jätkavad ka järgmises juhatuse koosseisus.

Uue juhatuse liikmena liitub meeskonnaga Gerd Laub, kes tuleb erasektorist ja on õigusekspert finantsteenuste ja -tehingute valdkonnas ning töötanud ka finantsinspektsioonis.