X!

Paika said veel ühed Kohtla-Järve korruptsiooniskandaali kohtuistungite ajad

Eesti
Maria Merkulova lahkumas kinnipidamiselt Viru vanglast, 06.10.2022.
Maria Merkulova lahkumas kinnipidamiselt Viru vanglast, 06.10.2022. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti

Kohtla-Järve laiapõhjalises korruptsiooniloos lepiti kokku Timofei Korepovi ja Maria Merkulovaga seotud kohtuistingite ajad.

Kolmapäeval Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas toimunud eelistungil pakkus kohtunik kohtuistungiteks aegu tuleva aasta veebruarisse ja märtsi, kuid ühele kaitsjatest need ei sobinud. Nii lepiti kokku, et kohtuistungid peetakse seitsmel oktoobrikuu päeval vahemikus 5. kuni 28. oktoobrini.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur on esitanud süüdistuse Timofei Korepovile ametiisikuna altkäemaksu võtmises ja Maria Merkulovale altkäemaksu vahendamises.

Timofei Korepov töötas kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavalitsuses korrakaitseametnikuna ja sel töökohal on ta ka praegu.

Maria Merkulova oli kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees, praegu on ta volikogu lihtliige ja sotsiaalkomisjoni liige.

Merkulova kandideeris möödunud valimistel Kohtla-Järvel Keskerakonna ridades, kuid jäi kindlalt volikogu ukse taha. Kui neli aastat tagasi sai Merkulova Nikolai Ossipenkoga seotud valimisliidu Progress nimekirja edukaimana volikokku, kogudes 256 häält, siis sel sügisel oli tema häälte arvuks vaid 38, mis oli volikogus 14 kohta saanud Keskerakonna pingereas alles 34. tulemus.

Linnavolikogu endise esimehe, sel korral valimistel mitte osalenud Tiit Lillemetsa eelistung peeti augustikuus ja protsess tema üle jätkub tuleva aasta mais.

"Tiit Lillemetsa süüdistatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mis sisuliselt seisnes selles, et ta võttis ametiisikuna vastu otsuseid, mida ta ei oleks tohtinud teha," rääkis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Daniel Toom pärast augustikuist eelistungit.

Kokku oli 2022. aasta sügisel puhkenud Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis 23 kahtlustatavat. Anton Dijevi ja Vitali Borodini puhul on asi lõppenud kokkuleppemenetlusega ning nende karistused on jõustunud. Tiit Lillemetsa, Maria Merkolova, Timofei Korepovi puhul on jõutud kohtu üldmenetluseni. Veel kuue inimese puhul on kohtueelne menetlus pooleli.

Peamine kahtlustatav munitsipaalärimees Nikolai Ossipenko suri eelmisel aastal ning pärast seda on prokuratuur tükeldanud menetlused erinevateks juhtumiteks. Tõendamist ei leidnud kahtlustused 11 isiku puhul.

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

13:03

Rumeenia teatel vähendab USA oma vägede kohalolekut NATO idatiival Uuendatud

12:53

Andres Laisk: riik ei tohiks omavalitsustele maamaksu ette kirjutada

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:44

Belgia uurib tundmatute droonide lendamist oma sõjaväebaasi kohal

12:30

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

12:30

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

12:14

Paika said veel ühed Kohtla-Järve korruptsiooniskandaali kohtuistungite ajad

12:13

Valitsus kärbib töötukassa kulude vähendamiseks palgatoetusi ja keeleõpet

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

28.10

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

08:42

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Lukas: leppisime kokku, et seisame vastu Tallinna ühendhaigla loomisele Uuendatud

28.10

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

28.10

Kokk: Isamaal polnud mingit võimalust Tartus linnapeakohta saada

07:04

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

ilmateade

loe: sport

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

loe: kultuur

11:42

Loomingu Raamatukogus ilmus nobelist Joseph Brodsky essee "Veepervel"

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

loe: eeter

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

12:30

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

11:17

Arst: insuldi suhtes peavad olema valvsad ka noored

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

Raadiouudised

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

10:30

Erinevalt Soome valitsusest ei näe Soome tarbijad ja ettevõtjad majanduse pöördumist paremuse poole

09:25

Raadiouudised (29.10.2025 09:00:00)

28.10

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

28.10

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

28.10

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

28.10

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

28.10

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo