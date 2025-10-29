Paika said veel ühed Kohtla-Järve korruptsiooniskandaali kohtuistungite ajad

Kolmapäeval Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas toimunud eelistungil pakkus kohtunik kohtuistungiteks aegu tuleva aasta veebruarisse ja märtsi, kuid ühele kaitsjatest need ei sobinud. Nii lepiti kokku, et kohtuistungid peetakse seitsmel oktoobrikuu päeval vahemikus 5. kuni 28. oktoobrini.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur on esitanud süüdistuse Timofei Korepovile ametiisikuna altkäemaksu võtmises ja Maria Merkulovale altkäemaksu vahendamises.

Timofei Korepov töötas kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavalitsuses korrakaitseametnikuna ja sel töökohal on ta ka praegu.

Maria Merkulova oli kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees, praegu on ta volikogu lihtliige ja sotsiaalkomisjoni liige.

Merkulova kandideeris möödunud valimistel Kohtla-Järvel Keskerakonna ridades, kuid jäi kindlalt volikogu ukse taha. Kui neli aastat tagasi sai Merkulova Nikolai Ossipenkoga seotud valimisliidu Progress nimekirja edukaimana volikokku, kogudes 256 häält, siis sel sügisel oli tema häälte arvuks vaid 38, mis oli volikogus 14 kohta saanud Keskerakonna pingereas alles 34. tulemus.

Linnavolikogu endise esimehe, sel korral valimistel mitte osalenud Tiit Lillemetsa eelistung peeti augustikuus ja protsess tema üle jätkub tuleva aasta mais.

"Tiit Lillemetsa süüdistatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mis sisuliselt seisnes selles, et ta võttis ametiisikuna vastu otsuseid, mida ta ei oleks tohtinud teha," rääkis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Daniel Toom pärast augustikuist eelistungit.

Kokku oli 2022. aasta sügisel puhkenud Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis 23 kahtlustatavat. Anton Dijevi ja Vitali Borodini puhul on asi lõppenud kokkuleppemenetlusega ning nende karistused on jõustunud. Tiit Lillemetsa, Maria Merkolova, Timofei Korepovi puhul on jõutud kohtu üldmenetluseni. Veel kuue inimese puhul on kohtueelne menetlus pooleli.

Peamine kahtlustatav munitsipaalärimees Nikolai Ossipenko suri eelmisel aastal ning pärast seda on prokuratuur tükeldanud menetlused erinevateks juhtumiteks. Tõendamist ei leidnud kahtlustused 11 isiku puhul.