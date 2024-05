Ossipenko surm ei peata Kohtla-Järve korruptsioonijuhtumi uurimist

Esmaspäeval surnud ärimees Nikolai Ossipenko oli seotud kriminaalmenetlusega, mis puudutas põhiliselt Kohtla-Järve linnavalitsuse ja volikogu liikmeid. Prokuratuuri kinnitusel lõpetatakse menetlus küll Ossipenko puhul, kuid see jätkub ülejäänud 19 kahtlustatava puhul.

Riigiprokurör Alan Rüütel ütles, et 2022. aasta oktoobri alguses lahvatanud Kohtla-Järve korruptsioonijuhtumit puudutav toimik jõudis uurimisasutusest prokuratuuri selle aasta 16. aprillil. "Praegu tegeleme selle läbivaatamise ja tõendite analüüsimisega, misjärel saame otsustada, kellele ja millises ulatuses on süüdistuse esitamine võimalik. Täpset ajaraamistikku prokuratuur nendeks tegevusteks anda ei saa," sõnas Rüütel.

Prokuratuur valmistab ette kriminaalmenetluse lõpetamise määrust Nikolai Ossipenko asjus. "Kriminaalmenetluse seadustikust tulenevalt on kahtlustatava või süüdistatava surm kriminaalmenetlust välistavaks asjaoluks. Küll aga on võimalik menetlust rehabiliteerimise eesmärgil jätkata, kui seda näiteks surnud kahtlustatava või süüdistatava esindaja taotleb," ütles Alan Rüütel. ERR on küsinud ka Nikolai Ossipenko kaitsja seisukohta ja lisab selle esimesel võimalusel.

Prokuratuuri andmetel on selles kriminaalmenetluses veel 19 kahtlustatavat, kellele esitatud kahtlustused puudutavad altkäemaksu kuritegusid, mõjuvõimuga kauplemist, toimingupiirangu rikkumist ning dokumendi võltsimise kuritegusid. Nende puhul prokuratuuri kinnitusel menetlus jätkub.

Prokuratuur avaldab Nikolai Ossipenko lähedastele sügavat kaastunnet.