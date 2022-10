Korruptsioonivarjuga Kohtla-Järvel järgnesid valimistele võimuvõitlused

Tegime avalike registrite ja Ida-Virumaa ajalehes Põhjarannik ilmunud lugude abil ülevaate, mis on põlevkivipealinnas alates valimistest olulisemat juhtunud.

Pühapäev, 17. oktoober 2021

* Kohtla-Järvel, Eesti väikseima valimisaktiivsusega omavalitsuses (299 762 valijast osales 10 491 ehk 38,9 protsenti), sai valimisvõidu küll aastaid linna valitsenud Keskerakond, kuid nad kaotasid volikogus kuus kohta, saades 25 volikogu kohast 12. Nende eelmine, hea tahte koalitsioonipartner (Keskerakonnal oli suure varuga kohti ka ainuvõimuks) Reformierakond sai taaskord kaks kohta. Ülejäänud kohad jagunesid järgmiselt: sotsiaaldemokraadid said viis kohta ehk sama palju kui varem ning uute tulijatena sai valimisliit (VL) Restart Kohtla-Järve neli kohta ning Nikolai Ossipenko suuniste järgi tegutsev valimisliit Progress kaks kohta.

Korruptsioonis kahtlustatavatest said koha Kohtla-Järve volikokku Keskerakonnast Deniss Veršinin (232 häält), Anton Dijev (206), Tiit Lillemets (120), Reformierakonnast Vitali Borodin (195), VLi Progress nimekirjas Ossipenkole kuuluva OÜ N&V juhatuse ainus liige Maria Merkulova (256). Kahtlustatavatest osales valimistel ka Aljona Kazakova (Keskerakond; 69 häälega sai ta partei pingereas 25. koha) ja Kirill Kõpp (VL Progress; 78 häälega sai ta liidu nimekirjas viienda koha), kes aga volikokku ei pääsenud.

Kahtlustatavatest ainsana ei kandideerinud valimistel, kuid tulenevalt oma ametikohast - 2017. aasta märtsis sai ta linnavalitsuse korrakaitseametnikuks - vaatas, et tema valvatavas linnaruumis valimistel kõik sujuvalt kulgeks, Timofei Korepov, kellel on sarnaseks jooneks Ossipenkoga, et mõlemad on endised politseinikud.

Samal ajal Jõhvi vallas. Volikokku said seal valimisliidus Jõhvikad korruptsioonis kahtlustatavad Nikolai Ossipenko (287) ja Evelyn Danilov (59), kuid sarnaselt eelmise korraga (ajalehe Põhjarannik arvestuse kohaselt polnud ta selleks ajaks volikogu istungitel osalenud kaheksa aastat) peatas Ossipenko oma volitused ja pole istungitel osalenud. See ei ole teda takistanud valimistevahelisel ajal talle kuuluvas nädalalehes Panorama kohaliku võimu teostamise kohta regulaarselt seisukohti avaldamast. Samas liidus kandideeris ka keskerakondlane Jevgeni Makarov, kuid 35 häält andis talle liidu pingereas seitsmenda koha ehk kolmanda varuliikme staatuse.

Neljapäev, 28. oktoober 2021

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Restart Kohtla-Järve, Progressi ja Reformierakonna esindajad sõlmisid koalitsioonilepingu. Nelikliidul on volikogus 13 kohta opositsiooni mängitud Keskerakonna 12 koha vastu.

Esmaspäev, 15. november 2021

Kohtla-Järve linnavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti volikogu esimeheks Tiit Lillemets (Keskerakond) 19 häälega. Tema vastaskandidaat Eduard Odinets (SDE) sai kuus häält, kusjuures SDE-l endal on volikogus viis kohta. Sellega sai selgeks, et koalitsioonileping ei pea.

Aseesimeesteks valiti Arne Berendsen (Keskerakond; 15) ja Maria Merkulova (Progress, 13). Odinets sai 12 häält ja aseesimeheks ei saanud. Kusjuures ka teisel aseesimehel Merkuloval on Keskerakonna taust. Ta kuulus sinna 25.09.2009-13.06.2017.



Esmaspäev, 22. november 2021

Kohtla-Järve volikogu valis linnapeaks parteitu ja kohaliku omavalitsuse valimistel Jõhvis valimisliidus Ühtne Jõhvi (liit ei saanud volikogus ühtegi kohta) kandideerinud Toomas Naela, keda pooldas 19 saadikut. Tema vastaskandidaat Viktor Andrejev sai kuus häält.



Põhjarannikule antud intervjuus ütles Toomas Nael, et ettepaneku linnapeaks hakata tegi talle Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees Valeri Korb.



Kolmapäev, 15. detsember

16 häälega kinnitas volikogu ametisse linnavalitsuse: peale linnapea Toomas Naela kuulusid abilinnapeadena sinna varasem volikogu esimees Riina Ivanova (arengu valdkond, Keskerakond), endine linnapea Ljudmila Jantšenko (rahandusvaldkond, Keskerakond), senine kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu (hariduse ja kultuuri valdkond, Keskerakond), valimisliidu Progress esindaja, seni firma N&V arendusdirektor olnud Evelyn Danilov (sotsiaalvaldkond) ning Reformierakonna esindaja Vitali Borodin (majanduse alal).

Kusjuures juhiti tähelepanu Danilovi suurele ühiskondlikule koormusele, sest ta juhib Jõhvi volikogus revisjonikomisjoni ja on veel kolme komisjoni aseesimees.



Volikogu istungi ajal tulid volikogu saali akende taha inimesed pilaplakatitega, kus oli kujutatud Ossipenkot.



Neljapäev, 30. detsember 2021

Kohtla-Järve linnavalitsus otsustas kutsuda tagasi kommunaalmajandusega tegeleva munitsipaalettevõtte OÜ OSK Grupp nõukogu liikmete kohalt Tiit Lillemetsa ja Deniss Veršinini ning nimetada liikmeteks 30.12.2021-26.05.2025 Anton Dijevi ja Jevgeni Saltõkovi.



Teisipäev, 4. jaanuar 2022

Linnavalitsus kinnitas linna seitsmeliikmelise riigihangete komisjoni, mida hakkas juhtima majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodin ning kuhu kuulus ka Ahtme ja Oru linnaosa vanem Aljona Kazakova.



Teisipäev, 11. jaanuar 2022

Pärast seda, kui ajaleht Põhjarannik tõstatas kelmuses süüdi mõistetud ja 2024. aasta lõpuni katseajal oleva Jevgevi Saltõkovi küsimuse, nimetati linnaettevõtte OSK Grupp liikmeks tema asemel Svetlana Kollo.

Põhjarannikule kommenteeris Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael olukorda järgmiselt: "Ma ise sellist ettepanekut ei teinud. Ma ei tea, kes seda tegi. Küsisin linnavalitsuse istungil selle eelnõu kohta, kas kõik on nõus ja kas kandidaatide kohta on küsimusi. Keegi ei olnud vastu." Ta märkis, et ta ise Saltõkovi ei tundnud, aga eeldas, et teised linnavalitsuse liikmed teavad teda, ning lisas, et ei teadnud isegi seda, et see nõukogu liikme koht on tasuline. "Mul on praegu sisseelamise aeg, ma pean paljud asjad lihtsalt rutiinselt ära tegema," sõnas ta.



(See oli teadaolevalt esimene kord, kui linnapea Toomas Nael andis mõista, et ta on vaid käsutäitja. Seda kinnitab ka asjaolu, et prokuratuur talle kuriteokahtlustust ei esitanud - R.K.)

Teisipäev, 18. jaanuar 2022

Linnavalitsus otsustas Ida-Viru keskhaigla nõukogust tagasi kutsuda kuni valimisteni abilinnapea olnud Niina Aleksejeva ja määrata uueks liikmeks 18.01.2022-28.11.2023 Maria Merkulova.



Laupäev, 12. veebruar 2022

Põhjarannik kirjutas linnavalitsuse ees toimunud sotside meeleavaldusest, kus protestiti kehvasti korraldatud prügiveo ja teede puhastamise pärast. Valimisliidus Progress kandideerinud firma N&V töötaja Kirill Kõpp päris meeleavaldajatelt, mida nad siis ette võtavad, kui firma loobub hooldusteenuste osutamisest.

Samast loost said lugejad teada, et Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin põhjendas nädala alguses teede puhastamise probleeme ilmastikuoludega ja koroonaviiruse levikuga. "Lund sajab üha juurde, sooja ilmaga aga muutub see pudedaks ning raskendab isegi pärast lumekoristust liiklust veelgi. Hommikul sain N&V-lt teate, et kümme nende traktorijuhti on haigeks jäänud. Kõigile neile on keeruline kiiresti asendajat leida, kuid sellest hoolimata on suurem osa teid hooldatud." Nii N&V kui ka prügiveofirma Ekovir kuuluvad Nikolai Ossipenkole.

Teisipäev, 8. märts 2022

Kohtla-Järve munitsipaalettevõtte OSK Grupp juhiks valiti Deniss Veršinin, kes kuni valimisteni oli Kohtla-Järve majandusvaldkonna abilinnapea ja kuulus aastavahetuseni ettevõtte nõukokku.

Reede, 25. märts 2022

Tiit Lillemets astus Keskerakonda (astus välja juba 27.05.2022). Keskerakonna sellekohases teates põhjendas Lillemets liitumist nii: "Kandideerisin Keskerakonna nimekirjas kahtedel viimastel kohalike omavalitsuste valimistel ja erakonnaga liitumine on asjade loogiline jätk. Poliitikas saab iseseisvalt tegutsedes suuri sõnu teha, otsuste elluviimisel on erakondlik tugi äärmiselt oluline. Keskerakonna jaoks on Ida-Virumaa olnud ajalooliselt oluline piirkond ja mul on hea meel, et saan Kohtla-Järve arengusse oma panuse anda." Ta lisas, et vaatab Kohtla-Järve linnaga seonduva kõrval Ida-Virumaa arengut laiemal skaalal. "Mulle sümpatiseerib Keskerakonna seisukoht toetada põlevkivi kasutamist ja isiklikult tahan hea seista, et väärindame oma rahvuslikku rikkust parimal võimalikul moel. Ida-Virumaa on olnud Eesti juhtiv tööstuspiirkond ja meil tuleb oma positsiooni veelgi tugevdada, otsides samal ajal võimalusi võimalikult suurt lisandväärtust loova ettevõtluse arenguks. Mul on selles osas mitmeid mõtteid, mida sooviksin riiklikul tasemel rakendada, ja seetõttu kaalun tõsiselt Riigikogusse kandideerimist," lausus Tiit Lillemets.

Laupäev, 26. märts 2022

Kohtla-Järve Keskerakonna piirkonna aastakonverentsil valiti peaaegu 25 aastat piirkonda juhtinud Valeri Korbi asemel piirkonna juhiks Ivetta Sakkart-Linnard, kes viimatistel kohalikel valimistel sai erakonna 15. tulemusena 98 häält ehk oli sellega volikogus Keskerakonna kolmas varuliige.



Neljapäev, 26. mai 2022

Kohtla-Järve volikogu istungil selgus, et Keskerakonna, Reformierakonna ja VLi Progress kolitsioon ei toimi, sest linnavalitsusest kaotati kaks Keskerakonnale kuulunud kohta. Muudatuse poolt olid ajalehe Põhjarannik andmetel eelnõu algatanud Restart Kohtla-Järve neli saadikut, kaks Reformierakonna saadikut, kaks valimisliidu Progress saadikut ja neli Keskerakonna nimekirjast valitud saadikut. Kusjuures kahtlustatavatest olid muudatuse poolt Tiit Lillemets, Deniss Veršinin ja Maria Merkulova ning Anton Dijev jäi erapooletuks.



Reede, 27. mai 2022

Oma erakonnakaaslaste vastu hääletanud Tiit Lillemets lõpetas enne tõenäolist väljaheitmist ise oma liikmelisuse Keskerakonnas ehk linnavolikogu esimees oli seal vaid kaks kuud ja kaks päeva.



Kolmapäev, 30. juuni 2022

Põhjarannikus ilmus lugu "Lõhki läinud Kohtla-Järve linnavõim püüab vabaneda kahest abilinnapeast".

Milline on lõhki läinud Kohtla-Järve linnavõimu praegune jõudude vahekord, peaks aimu saama neljapäeval toimuval istungil, kus läheb uuele hääletusele linnavalitsuse liikmete kinnitamine − eelnõu kohaselt pole seal enam kohta senistele abilinnapeadele Ljudmila Jantšenkole ja Riina Ivanovale, kes kandideerisid Keskerakonna nimekirjas. (---)

Abilinnapeade arvu küsimuses olid eri meelt Keskerakonna nimekirjast valitud saadikud. Valeri Korb, Arne Berendsen, Sergei Lopin, Anna Rentik, Raissa Baženova ja Ivetta Sakkart-Linnard olid abilinnapeade arvu vähendamise vastu, ülejäänud kuus olid poolt või ei hääletanud. Otsus läks läbi tänu sellele, et sotsid otsustasid hääletamisest hoiduda, märkides, et ei soovi Keskerakonna poliitilises mängus osaleda. (---)

Tiit Lillemets sõnas, et ta ei oska pakkuda, milliseks kujuneb hääletustulemus neljapäeval, sest siduvaid kokkuleppeid pole ja koalitsiooni pole. "On selline kirju-mirju olukord," tunnistas ta, märkides, et praeguse volikogu koosseisuga on koalitsiooni moodustada keeruline. (---)

Ivetta Sakkart-Linnard ütles, et Keskerakond on pidanud konsultatsioone Kohtla-Järve koalitsiooni loomiseks, aga see pole seni tulemust toonud.



Laupäev, 2. juuli 2022

Põhjarannikus ilmus uudis "Kohtla-Järve linnapea loobus vastu tahtmist kahest abilinnapeast".



Alates 9. juulist jäävad Kohtla-Järve linna rahandus- ja arenguteenistus juhtideta, sest linnapea Toomas Naela ettepanekul jättis volikogu enamushäältega nende senised juhid ja abilinnapead Ljudmila Jantšenko ja Riina Ivanova tööta.

"Pean tunnistama, et selle otsuse jõustumise kuupäevast ma vaimustunud pole. 9. juulist on teenistused juhtideta. Selge on, et kõiki kohustusi ümber jagada ei õnnestu. Mulle ei meeldi, et osa töid jääb tegemata, ka need, mis on suure tähtsusega," ütles Nael, tuues näiteks lisaeelarve ja eelarvestrateegia koostamise, mis nüüd tähtajaks valmis ei saa.

Samas oli Nael ise see, kes tegi volikogule ettepaneku kinnitada uus linnavalitsuse struktuur, kus pole enam kohta rahandusteenistuse ja arenguteenistuse abilinnapeale, kes olid ka nende teenistuste juhid.

Alles eelmise aasta lõpus ametisse asunud linnavalitsuse "dieediprogramm" tuli ette võtta, kuna eelmisel istungil õnnestus volikogu napil enamusel muuta linna põhimäärust nõnda, et abilinnapeade arv väheneb.



Kolmapäev, 14. juuli 2022

Kohtla-Järve linnavalitsus otsustas:

1. Ida-Viru keskhaigla nõukogust tagasi kutsuda Valeri Korbi ja Ljudmila Jantšenko ning määrata uuteks liikmeteks Anton Dijevi ja Zaur Abbassovi;

2. kutsuda SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme kohalt tagasi Riina Ivanova ja nimetada uueks nõukogu liikmeks (15.07.2022-14.07.2025) Vitali Borodini. Seejuures oli Riina Ivanova liikmeks kinnitatud alles 18. jaanuaril ehk vähem kui pool aastat tagasi.



Kolmapäev, 3. august 2022

Oma erakonnakaaslastele vastu hääletamise pärast heideti Keskerakonnast välja Anton Dijev, kes oli sinna kuulunud alates 07.04.2008.



Teisipäev, 23. august 2022

Kohtla-Järve linnavalitsus kutsus OÜ Järve Biopuhastus nõukogu liikme kohalt tagasi Valeri Korbi ja nimetas perioodiks 05.08.2022-04.08.2027 nõukogu liikmeks Deniss Veršinini.

Kolmapäev, 31. august 2022

Anton Dijev valiti Ida-Viru keskhaigla nõukogust välja arvatud Valeri Korbi asemel nõukogu liikmeks. Nõukogus on kolm Kohtla-Järve linna (Maria Merkulova, Anton Dijev, Zaur Abassov) ja kolm Tartu Ülikooli kliinikumi esindajat.

Pühapäev, 11. september 2022

Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael saatis vastuse linnavolinik Vladimir Tšužase (SDE) järelepärimisele, miks just Anton Dijev ja Zaur Abassov määrati Ida-Viru keskhaigla nõukokku. Kirja sisu: "Meie linnas on välja kujunenud tava, kus nõukogudesse kuuluvad linnavalitsuse liikmed, volikogu liikmed/esimees või linnavalitsuse teenistujad. Pärast seda, kui Ljudmila Jantšenko lõpetas oma töö Kohtla-Järve linnavalitsuses, oli ka üsna loomulik tema tagasikutsumine nõukogu liikme kohalt. Valeri Korbi teeneid Ida-Viru keskhaigla ees ei sea keegi kahtluse alla. Me hindame kõrgelt tema panust Kohtla-Järve suurima raviasutuse loomisel, arendamisel ja strateegia kujundamisel. Kuid tema nõukogust tagasi kutsumine on tingitud pigem nooremale põlvkonnale võimaluse andmisega. Peamiseks argumendiks Anton Dijevi ja Zaur Abassovi määramisel Ida-Viru Keskhaigla nõukogu liikmeteks on linnavalitsuse liikmete üksmeel selles, et sihtasutuse eesotsas peavad olema noored, energilised ja muutustele avatud inimesed. Mõlemad noormehed on pikki aastaid olnud aktiivsed kohaliku elu küsimustes kaasarääkijad ning linna elanikele, kelle huve nad esindavad ja silmas peavad, tuttavad. Ettepanek nõukogu liikmete väljavahetamiseks ja uute isikute määramiseks tuli poliitilistelt jõududelt, kes formaalselt küll ei ole moodustanud koalitsiooni, kuid kellel on tänases volikogus häälteenamus."

Volikogus sai saadik vastuse 29. septembri istungil, kuid Vladimir Tšužase sõnul jättis linnapea tema täpsustavale küsimusele, kes siiski konkreetselt esitas need isikud, vastamata. Tšužas tunnistas oma blogis, et tema jaoks üllatuslikult võttis sõna hoopis VLi Restart Kohtla-Järve liider Jaanek Pahka, kes ütles, et see oli tema ettepanek.

Kolmapäev, 31. august 2022

Keskerakond saatis Kohtla-Järve linnavolikogu esimehele Tiit Lillemetsale kirja, kus anti teada, et Kohtla-Järve volikogus registreeritud Keskerakonna fraktsiooni viiel liikmel pole Keskerakonnaga seost ehk see fraktsioon kasutab erakonna nime ilma erakonna loata. Samuti juhiti tähelepanu, et Keskerakonna volinikke esindab Sergei Lopin. (Keskerakonna kinnitusel pole nad siiani sellele kirjale vastust saanud ja seda pole ka linna dokumendiregistris – R.K.)

Nn liba-Keskerakonda kuuluvad kahtlustatavatest Deniss Veršinin ja Anton Dijev ning lisaks veel Zaur Abassov, Vladimir Evve ja Svelana Kollo.



Laupäev, 1. oktoober 2022

Ajaleht Põhjarannik andis teada, et Kohtla-Järve linn on sõlminud sel kevadel asutatud ettevõttega EKONV Grupp 15-miljonilise lepingu, mille põhjal hakkab ettevõte hooldama linna teid ja tänavaid. Ettevõte oli ainus hankel osaleja. Loost selgus, et võitja oli valitud juba juulis, kuid lepingu allkirjastamine võttis aega üle kolme kuu, kuna selgus, et ettevõte on vastutav ka oma eelkäija N&V maksuvõla eest. EKONV Grupiga sõlmiti leping pärast seda, kui N&V sõlmis maksuvõla tasumise graafiku.

Äriregistri 7. oktoobri keskpäevastel andmetel oli Nikolai Ossipenkole kuuluval N&V-l (ainus juhatuse liige Maria Merkulova) maksuvõlga kogunenud 630 226 eurot ja 47 senti. Võla tasumise lõppkuupäevaks on kokku lepitud graafiku alusel 17. detsember 2023. Töötajaid on neil 204 ja teises kvartalis oli ettevõtte maksustatav käive 2 307 151 eurot.



EKONV Grupi juhatuse ainus liige on Jevgeni Makarov. Ettevõtte omanik on Vladimir Davõdtšik, kes on Ossipenko ettevõtte OÜ Ekomajanduse Grupp juhatuse liige. Äriregistri andmetel on maksuvõlata EKONV Grupil 32 töötajat ja makse pole teises kvartalis makstud.

Nii EKONV Grupp, N&V, Ekomajanduse Grupp kui samuti Nikolai Ossipenkole kuuluv prügiettevõte OÜ Ekovir on registreeritud Jõhvis aadressil Kaasiku 28.



Teisipäev, 4. oktoober 2022

Politsei pidas kinni 11 inimest. Kui teiste nimed jättis prokuratuur kahtlustuste esitamiseni saladuseks, anti teada, et kinni on peetud ka munitsipaalärimees Nikolai Ossipenko. Lisaks selgus, et kinni on peetud neli linnavolikogu, neli linnavalitsuse ning kaks Ossipenko ettevõtetega seotud isikut. Kinnipeetavaid kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises.



Kolmapäev 5. oktoober 2022

Prokuratuur avaldas pärast 11 isikule kahtlustuse esitamist lisaks Ossipenkole kinnipeetavatest veel nelja linnavolikogu (Tiit Lillemets, Maria Merkulova, Anton Dijev, Deniss Veršinin) ja nelja linnavalitsuse töötaja (Vitali Borodin, Evelyn Danilov, Aljona Kazakova, Timofei Korepov) nimed.

Keskerakond arvas oma ridadest välja alates 19.12.2018 erakonda kuulunud Aljona Kazakova (enne Keskerakonda astumist oli ta üle kahe aasta Reformierakonnas), kes oli üks kuuest erinevatel aegadel Keskerakonnaga seotud (olnud erakonnas või kandideerinud Keskerakonna nimekirjas) kahtlustatavast (Keskerakonda on jäänud ainsana veel Jevgeni Makarov).

"On kahetsusväärne, et 2020. aastal parimaks lastekaitsetöötajaks valitud noor haritud naine satub korruptsiooniskandaali. Kahtlemata kehtib Eestis süütuse presumptsioon, kuid arvestades asjaolu, et viimasel ajal ta erakonna töös ei osalenud, kuid tegi väga aktiivset koostööd valimisliidu Progress esindajatega, otsustasime seda protsessi lihtsalt kiirendada," sõnas Keskerakonna piirkonna esimees Ivetta Sakkart-Linnard.

Prokuratuur taotles Nikolai Ossipenko kuni kaheks kuuks vahi alla jätmist.



Neljapäev, 6. oktoober 2022

Kõik kahtlustatavad said vabadusse, neist väiksem osa oli trellide tagant pääsenud juba varem. Prokuratuur lubas Ossipenko vahi alla mittejätmise otsuse vaidlustada.

Reformierakonnast astus välja erakonna Kohtla-Järve piirkonna juht, abilinnapea Vitali Borodin. Ta oli erakonda kuulunud alates 31.03.2015.

Reede, 7. oktoober 2022

Kohtla-Järve linnavalitsusest kinnitatakse, et Oru ja Ahtme linnaosa vanema Aljona Kazakovaga on tööleping lõpetatud.