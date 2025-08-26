Kohtla-Järve korruptsioonijuhtumis on süüdistus esitatud kolmele inimesele

Kohtla-Järvel kolm aastat tagasi puhkenud korruptsiooniskandaalis on 23st kahtlustatavast käimas menetlus veel 11 inimese suhtes. Neist kolmele on esitatud süüdistus, teiste hulgas on süüdistuse saajate seas ka Kohtla-Järve linnavalitsuse korrakaitseametnik.

2022. aasta sügisel esitas prokuratuur korruptsioonis kahtlustuse enam kui kümnele inimesele, kellest enamik oli seotud Kohtla-Järve linnavalitsuse või -volikoguga. Kahtlustuse keskne persoon, ärimees Nikolai Ossipenko suri eelmise aasta kevadel.

"Nikolai Ossipenko surm on mõjutanud kriminaalmenetlust. Pärast tema surma on see kriminaalasi tulnud eraldada mitmeks osaks, kuna kõiki kahtlustatavaid isikuid sidus üheks terviklikuks menetluseks just kuritegude toimepanemine seoses Nikolai Ossipenkoga," ütles majandus- ja korruptsioonitegude ringkonnaprokurör Daniel Toom.

Esimesena jõudis kohtusse Tiit Lillemetsa kaasus ja teisipäeval toimus Jõhvi kohtumajas eelistung. "Tiit Lillemetsa süüdistatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mis sisuliselt seisnes selles, et ta võttis ametiisikuna vastu otsuseid, mida ta ei oleks tohtinud teha," rääkis Toom pärast eelistungit.

Eelistungil Tiit Lillemets ei osalenud. Tema kaitsja Küllike Namm osales videosilla kaudu, palve peale kommenteerida kohtuasja Namm keeldus.

Eelistungil lepiti kokku, et tõendeid kuulatakse kohtuistungitel, mis peetakse järgmisel aastal 4.-29. maini. Kokku on plaanis üle kuulata 24 tunnistajat. Kohtuvaidluse esialgseks kuupäevaks valiti 17. juuni.

Lisaks Tiit Lillemetsale on majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur esitanud Timofei Korepovile süüdistuse ametiisikuna altkäemaksu võtmises ja Maria Merkulovale altkäemaksu vahendamises.

Prokuratuuri sõnul lähtus kohtueelses menetluses kogutud tõenditest, et süüdistuse saanud Timofei Korepov tegi omavalitsuse ametnikuna järelevalvet kahe hoone puhul, mis olid Nikolai Ossipenkole kuuluvate äriühingute omandis. Süüdistuse kohaselt andis Ossipenko Timofei Korepovile altkäemaksu, mille tulemusena nõustus too järelevalvemenetlustes oma ametikohustusi mitte täitma. Vastutasuks lubas Ossipenko korraldada Korepovile linnavalitsuses palgatõusu ning toetada teda ka finantsiliselt. Maria Merkulova roll oli altkäemaksu vahendamine ehk vahendada Nikolai Ossipenkolt raha Korepovile.

Tiit Lillemets oli kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve volikogu liige, praegu on ta Kohtla-Järve linnavalitsuse arengu- ja maajandusteenistuse majandusvaldkonna juht. Timofei Korepov töötas kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavalitsuses korrakaitseametnikuna ja sel töökohal on ta ka praegu. Maria Merkulova oli kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees, praegu on ta volikogu lihtliige ja sotsiaalkomisjoni liige.



