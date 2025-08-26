X!

Kohtla-Järve korruptsioonijuhtumis on süüdistus esitatud kolmele inimesele

Eesti
Kohtla-Järve linnavalitsus.
Kohtla-Järve linnavalitsus. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Kohtla-Järvel kolm aastat tagasi puhkenud korruptsiooniskandaalis on 23st kahtlustatavast käimas menetlus veel 11 inimese suhtes. Neist kolmele on esitatud süüdistus, teiste hulgas on süüdistuse saajate seas ka Kohtla-Järve linnavalitsuse korrakaitseametnik.

2022. aasta sügisel esitas prokuratuur korruptsioonis kahtlustuse enam kui kümnele inimesele, kellest enamik oli seotud Kohtla-Järve linnavalitsuse või -volikoguga. Kahtlustuse keskne persoon, ärimees Nikolai Ossipenko suri eelmise aasta kevadel.

"Nikolai Ossipenko surm on mõjutanud kriminaalmenetlust. Pärast tema surma on see kriminaalasi tulnud eraldada mitmeks osaks, kuna kõiki kahtlustatavaid isikuid sidus üheks terviklikuks menetluseks just kuritegude toimepanemine seoses Nikolai Ossipenkoga," ütles majandus- ja korruptsioonitegude ringkonnaprokurör Daniel Toom.

Esimesena jõudis kohtusse Tiit Lillemetsa kaasus ja teisipäeval toimus Jõhvi kohtumajas eelistung. "Tiit Lillemetsa süüdistatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mis sisuliselt seisnes selles, et ta võttis ametiisikuna vastu otsuseid, mida ta ei oleks tohtinud teha," rääkis Toom pärast eelistungit.

Eelistungil Tiit Lillemets ei osalenud. Tema kaitsja Küllike Namm osales videosilla kaudu, palve peale kommenteerida kohtuasja Namm keeldus.

Eelistungil lepiti kokku, et tõendeid kuulatakse kohtuistungitel, mis peetakse järgmisel aastal 4.-29. maini. Kokku on plaanis üle kuulata 24 tunnistajat. Kohtuvaidluse esialgseks kuupäevaks valiti 17. juuni.

Lisaks Tiit Lillemetsale on majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur esitanud Timofei Korepovile süüdistuse ametiisikuna altkäemaksu võtmises ja Maria Merkulovale altkäemaksu vahendamises.

Prokuratuuri sõnul lähtus kohtueelses menetluses kogutud tõenditest, et süüdistuse saanud Timofei Korepov tegi omavalitsuse ametnikuna järelevalvet kahe hoone puhul, mis olid Nikolai Ossipenkole kuuluvate äriühingute omandis. Süüdistuse kohaselt andis Ossipenko Timofei Korepovile altkäemaksu, mille tulemusena nõustus too järelevalvemenetlustes oma ametikohustusi mitte täitma. Vastutasuks lubas Ossipenko korraldada Korepovile linnavalitsuses palgatõusu ning toetada teda ka finantsiliselt. Maria Merkulova roll oli altkäemaksu vahendamine ehk vahendada Nikolai Ossipenkolt raha Korepovile.

Tiit Lillemets oli kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve volikogu liige, praegu on ta Kohtla-Järve linnavalitsuse arengu- ja maajandusteenistuse majandusvaldkonna juht. Timofei Korepov töötas kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavalitsuses korrakaitseametnikuna ja sel töökohal on ta ka praegu. Maria Merkulova oli kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees, praegu on ta volikogu lihtliige ja sotsiaalkomisjoni liige.

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:26

Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

12:25

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

12:00

Leedu Grinvest ostab Postimaja ja Apollo Plaza fondivalitseja

11:54

Nisusaak sõltub õhulõhede jaotumisest lehe külgede vahel

11:50

Kaisa Jakobsoo: petitsioon ei võrdu enamasti tegeliku avaliku huviga

11:49

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust

11:45

SEB: pideva hinnatõusu ootus muutub isetäituvaks ennustuseks Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

loe: kultuur

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

11:30

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

11:08

Flow Rea trio avaldas debüütalbumi "Pulse"

10:28

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

loe: eeter

11:14

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

09:45

Koolirütmi sisseelamisel saab vanem last toetada kuulates ja tunnustades

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

25.08

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

Raadiouudised

10:30

Justiitsminister otsib notaritasude tõstmises tasakaalupunkti

10:10

Soome valitsus plaanib eelarves veel miljard eurot kokku hoida

10:00

Eestis kogutakse kokku vaid veerand ostetud väikeelektroonika seadmetest

09:25

Raadiouudised (26.08.2025 09:00:00)

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

25.08

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

25.08

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

25.08

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

25.08

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo