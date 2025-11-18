Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis määrati kolmas karistus

Vladimir Evvet süüdistati altkäemaksu võtmises. Süüdistuse kohaselt sõlmis ta 2021. aastal ärimees Nikolai Ossipenkoga kokkuleppe, mille järgi Evve hääletab Kohtla-Järve linnavolikogus Ossipenko juhiste kohaselt ning vastutasuks võtab Ossipenko Evve tööle OÜ N&V omandis olevasse ajalehte Panorama. N&V oli Ossipenko omandis olev äriühing, mis oli tema juhtimise ja kontrolli all. Esialgne kahtlustus esitati Evvele 2022. aasta 12. oktoobril.

Süüdistuse järgi pidi Evve hääletama vähemalt 26.05.2022, 30.06.2022 ja 25.08.2022 toimunud volikogu istungitel Ossipenko suuniste järgi, sealhulgas küsimustes, mis puudutasid linnavalitsuse struktuuri muutmist ja uue koosseisu kinnitamist.

Viru Maakohus kinnitas teisipäeval kokkuleppe, mille kohaselt määrati Vladimir Evvele karistuseks ühe aasta pikkune vangistus. Karistust ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Prokuratuuri sõnul tuleb karistuse määramisel arvesse võtta nii üld- kui eripreventiivseid aspekte ja sedagi, kas isikut on varem karistatud, ning tema süü suurust. Süü suuruse puhul vaadatakse, milline oli isiku roll kuriteo toimepanemisel, millised olid tema motiivid, millist kasu ta sai jne. Kõike kogumis arvesse võttes leidis prokuratuur, et ka tingimisi vangistus omab Vladimir Evve suhtes rehabiliteerivat ja preventiivset mõju ning on põhjust uskuda, et ta tulevikus uusi kuritegusid toime ei pane. Prokuratuuri sõnul mõistis Evve kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus oma eksimust ja käitumise ebaseaduslikkust. Samuti arvestati sellega, et Evve ei osalenud enam valimistel.

Prokuratuuri teatel on Kohtla-Järve korruptsioonijuhtum kujunenud üheks mahukamaks ja keerukamaks kriminaalasjaks viimaste aastate jooksul Eestis. Juhtumi raames on esitatud kahtlustus kokku 23 isikule, kelle tegevus seondub ulatusliku korruptiivse skeemiga, mis mõjutas kohaliku omavalitsuse toimimist ja otsustusprotsesse.



"Juhtumi keskseks figuuriks oli ettevõtja Nikolai Ossipenko, kelle tegevus oli paljude kuriteokahtlustuste keskmes. Tema surm 2024. aasta kevadel tõi kaasa vajaduse kriminaalasja struktuurseks ümberkorraldamiseks. Kuna suurem osa kahtlustatavaid oli seotud kuritegude toimepanemisega just seoses Ossipenkoga, tuli menetlus jagada mitmeks eraldiseisvaks osaks, et tagada menetluse tõhusus ja õiglane kohtlemine iga inimese suhtes," rääkis majandus- ja korruptsioonitegude ringkonnaprokurör Daniel Toom.



"Nii Vladimir Evve kui teised volikogu liikmed, kellele samuti Nikolai Ossipenko pakkus altkäemaksu või kes vabatahtlikult olid nõus Nikolai Ossipenkoga koostööd tegema, hääletasid vastavalt Nikolai Ossipenko juhistele. Nikolai Ossipenko huvi oli saavutada tegelik mõjuvõim Kohtla-Järve volikogus ja seeläbi ka linnavalitsuses. Nikolai Ossipenkole esitatud kahtlustuse kohaselt oli eesmärgiks omandada mõjuvõim, et kindlustada riigihangete võit ühel või teisel moel oma äriühingutele," lisas prokurör.

65-aastane Vladimir Evve kuulus Kohtla-Järve volikokku alates 1996. aastast. Tänavu aastaid psühholoogina töötanud ja praegu pensionil olev Evve enam volikokku ei kandideerinud.

Vladimir Evve sõnul oli ta nõus minema Ossipenko alluvusse tööle, sest ta kaotas eelmise töö. Evve sõnul ta end süüdi ei tunnistanud, kuid prokuratuuriga oli ta nõus sõlmima kokkuleppe. "Mul on kehv tervis ja olen pensionär, mul pole raha advokaatide palkamiseks," sõnas Evve.

Lisaks Evvele on kokkuleppemenetluses süüdi tunnistatud kaks inimest. Kolme inimese puhul arutab kohus asja üldmenetluses. Kohtueelne menetlus on pooleli viie kahtlustatava puhul. Menetlus on lõpetatud 12 inimese puhul.