Andres Laisk: riik ei tohiks omavalitsustele maamaksu ette kirjutada

Riigikogus võeti 2024. aasta 29. juulil vastu tulumaksuseaduse nn Robin Hoodi seadusena tuntuks saanud muudatused, millega suunatakse osa tulumaksu laekumisest jõukamatelt kohalikelt omavalitsustelt väiksemate tuludega valdadele ja linnadele. See on toonud kaasa surve paremini hakkama saavatele omavalitsustele tõsta maamaksu.

"See on tegelikult ju riigi poolt ametlikult välja öeldud seisukoht, et ärge virisege – tõstke maamaksu. Et teile on teine hoob juurde antud," ütles Laisk.

"Maamaksu autonoomia suurendamine on igati õige samm. Ei ole üldse kahtlust, et omavalitsuste finantsautonoomia on Eestis Euroopa madalamaid. Ja ega neid võimalusi ülemäära palju ei ole," lisas ta.

"Me oleme pikalt arutanud tulumaksu toomise üle kohalikuks maksuks või vähemalt mingi osa sellest, nii nagu on Skandinaavias kombeks. Aga seni, kui seda ei ole tehtud, räägime me ikkagi põhimõtteliselt ainukesest kohaliku maksu autonoomsest tööriistast. See iseenesest on väga õige. Aga see, et öeldakse sulle kesktasandilt ette, et me võtame sult neli miljonit ära ja olge hea, tõstke oma maamaks lakke, siis te saate neli miljonit tagasi. See ju tegelikult enam ei ole autonoomia. See on ettekirjutus. See kaotab selle maksu kui kohaliku instrumendi toime, et me saame teda oma vajaduste järgi dünaamiliselt muuta. See kaotab selle sellest süsteemist. Ja seda ei saa jälle õigeks pidada," rääkis Laisk.

Laisk rääkis, et uuest aastast jõustub maamaksuseadus, kus maamaksuvabastuse andmine antakse kohaliku omavalitsuse pädevusse ja see ei ole enam üleriiklikult reguleeritud.

"Meie otsustasime justnimelt kasutades maamaksu kui kohaliku elu kujundamise instrumenti... Tallinna piirkonna omavalitsusel on väga suur probleem, et inimesed kirjutavad ennast Tallinnasse sisse, aga teenuseid tarbivad omavalitsuses. Ja mida meie siis nüüd taotlesime selle võimalusega, mis meile anti, siis me ühelt poolt tõstsime maamaksumäära suhteliselt lakke, aga teiselt poolt kõikidele, kes on aasta alguse seisuga valda sisse kirjutatud, siis kui fikseeritakse maksumaksjate nimekiri – nendele võimaldame ka siis maksimaalse maamaksuvabastuse kodualuselt maalt," lausus Laisk.

"Ehk et see on seaduse järgi kuni 1000 eurot. Mis tähendab seda, et sisuliselt kõik inimesed, kes on valla elanikud, nendele kehtib kodualuse maamaksu vabastus. Aga need, kes ennast valda ei registreeri, hakkavad maksma seaduse mõistes kõrget maamaksu oma kodualuselt maalt," sõnas Laisk veel.