Läbirääkimised Põhja-Kiviõlis laskemoona tootma hakkava ettevõttega on lõpujärgus

Läbirääkimised Põhja-Kiviõlis suurekaliibrilist laskemoona tootma hakkava ettevõttega on jõudnud lõpujärku ja kokkulepe peaks sündima lähinädalatel.

Kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) sõnul pole Eestil ettevõttes osalust ega pea nende toodangut ostma, nagu eeldas Lätti ja Leetu tehaseid rajav Saksamaa relvafirma Rheinmetall.

Ettevõtte peamine nõudmine on, et riik tagaks vajaliku taristu, nagu vesi, gaas ja elekter. Investeeringu kogumaht sõltub sellest, mida peale suurtükimoona veel täiendavalt tootma hakatakse, kuid ulatub vähemalt 250 miljoni euroni.

"Kogu 155-millimeetrise tootmine eeldab erinevaid tsükleid ja see kindlasti ajas nii-öelda suureneb," märkis Pevkur. "Nad on siin rääkinud ikkagi sada pluss töökohast, aga tuleb arvestada, et sellega kaasneb väga suur hulk teisi sektoreid – logistika, samamoodi kõik, mis puudutab teenindamist, varundamist, seal see ahel on kindlasti oluliselt suurema töökohtade arvuga."