X!

Läbirääkimised Põhja-Kiviõlis laskemoona tootma hakkava ettevõttega on lõpujärgus

Eesti
Liikursuurtükk K9 Kõu kasutab 155mm moona.
Liikursuurtükk K9 Kõu kasutab 155mm moona. Autor/allikas: mil.ee
Eesti

Läbirääkimised Põhja-Kiviõlis suurekaliibrilist laskemoona tootma hakkava ettevõttega on jõudnud lõpujärku ja kokkulepe peaks sündima lähinädalatel.

Kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) sõnul pole Eestil ettevõttes osalust ega pea nende toodangut ostma, nagu eeldas Lätti ja Leetu tehaseid rajav Saksamaa relvafirma Rheinmetall.

Ettevõtte peamine nõudmine on, et riik tagaks vajaliku taristu, nagu vesi, gaas ja elekter. Investeeringu kogumaht sõltub sellest, mida peale suurtükimoona veel täiendavalt tootma hakatakse, kuid ulatub vähemalt 250 miljoni euroni.

"Kogu 155-millimeetrise tootmine eeldab erinevaid tsükleid ja see kindlasti ajas nii-öelda suureneb," märkis Pevkur. "Nad on siin rääkinud ikkagi sada pluss töökohast, aga tuleb arvestada, et sellega kaasneb väga suur hulk teisi sektoreid – logistika, samamoodi kõik, mis puudutab teenindamist, varundamist, seal see ahel on kindlasti oluliselt suurema töökohtade arvuga."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:16

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

19:15

New Jerseys ja Virginias on enne valimisi poliitiline seis ootamatult tasavägine

18:55

Popovile jääb Tartu vastuseis Tallinna ühendhaigla loomisele arusaamatuks

18:55

Hollandis toimuvad erakorralised parlamendivalimised

18:52

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

18:45

Päevakaja (29.10.2025 18:00:00)

18:35

Läbirääkimised Põhja-Kiviõlis laskemoona tootma hakkava ettevõttega on lõpujärgus

18:35

Rumeenia teatel vähendab USA oma vägede kohalolekut NATO idatiival Uuendatud

18:32

Madal hind ei tõstnud autokütuse müüki plahvatuslikult

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:42

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

07:04

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

10:15

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

14:03

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

10:57

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

18:35

Rumeenia teatel vähendab USA oma vägede kohalolekut NATO idatiival Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:16

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

loe: kultuur

18:52

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

16:14

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

16:12

Festival Hullunud Tartu keskendub sel korral köitele

loe: eeter

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

15:30

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

12:30

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

Raadiouudised

18:00

Isamaa ei ole veel Tallinna koalitsiooni osas otsust langetanud

17:55

TÜ kliinikum ja Tartu linn on seda meelt, et loodav Tallinna haigla ja PERH liituda ei tohiks

16:05

Isamaa ja EKRE koalitsioon jätab Reformierakonna Viljandis opositsiooni

15:45

Eesti Panga nõukogu liikmed: Kaasiku pikaajaline töö keskpangas on pigem pluss

15:25

Raadiouudised (29.10.2025 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

10:30

Erinevalt Soome valitsusest ei näe Soome tarbijad ja ettevõtjad majanduse pöördumist paremuse poole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo