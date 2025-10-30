Trump teatas Xi-ga saavutatud kokkuleppest tollide ja haruldaste muldmetallide ekspordi osas

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et leppis kohtumisel Hiina liidri Xi Jinpingiga kokku tollimaksude vähendamises Hiina kaupadele vastutasuks Pekingi otsuse eest jätkata Ameerika Ühendriikidest sojaoa ostmist, haruldaste muldmetallide eksporti ning lubaduse eest tegutseda fentanüülikaubanduse lõpetamise nimel.

Trumpi märkused pärast tema kõnelusi Xi-ga Lõuna-Korea linnas Busanis, mis olid nende esimesed pärast 2019. aastat, tähistasid USA presidendi pika Aasia-turnee finaali, mille käigus ta saavutas ka kaubandus-alase läbimurde Lõuna-Korea, Jaapani ja Kagu-Aasia riikidega.

Trumoi ja Xi kohtumine, mis toimus Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö (APEC) tippkohtumise raames, kestis ligi kaks tundi.

Kohtumise eel tõusid Hiina aktsiad kümnendi kõrgeimale tasemele ja Hiina valuuta jüääni kurss dollari suhtes peaaegu aasta tipptasemele, kuna investorid lootsid kaubanduspingete leevenemisele, mis on segi paisanud tarneahelad ja kõigutanud globaalse majanduskeskkonna stabiilsust.

Maailma aktsiaturud Wall Streetist Tokyoni on viimastel päevadel saavutanud rekordtasemeid.

Trump on korduvalt rääkinud Xi-ga kokkuleppele jõudmise väljavaatest pärast seda, kui USA läbirääkijad pühapäeval teatasid, et on Hiinaga kokku leppinud raamistikus, mis väldib USA 100-protsendiseid tollitariife Hiina kaupadele ja saavutab Hiina haruldaste muldmetallide ekspordipiirangute edasilükkamise.

Kuna aga mõlemad riigid on üha enam valmis jõuliseks tegutsemiseks majandusliku ja geopoliitilise ülekaalu saavutamisel, jääb üles palju küsimusi selle kohta, kui kaua kestab praegune vaherahu kaubanduses, tõdes uudisteagentuur Reuters.