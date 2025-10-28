WSJ: optimism on Wall Streetil tagasi

USA börsidele on naasnud head ajad, kirjutab ärileht The Wall Street Journal (WSJ), märkides, et kõik alates kaubanduskokkulepetest ja välismaistest valimistulemustest kuni ettevõtete ühinemisteadete ja kasumiteni annab investoritele põhjust rõõmustada.

Aktsiad saavutasid esmaspäeval uued hinnarekordid, andes tunnistust kasvu märkimisväärsest kiirenemisest pärast kuid, mil tollimaksude kehtestamisest põhjustatud hirmud ja mure piirkondlike pankade laenukahjumite pärast panid peamised indeksid üles-alla kõikuma, kirjutas WSJ esmaspäeva õhtul.

Optimism ei piirdu ainult Ameerika Ühendriikide turgudega. Ka Jaapani, Lõuna-Korea ja Taiwani võrdlusindeksid püstitasid esmaspäeval uusi rekordeid ning Shanghai börsi koondindeks Hiinas sulgus viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel. Argentina aktsiad tõusid 22 protsenti, mis oli tingitud president Javier Milei otsustavast poliitilisest võidust riigi vahevalimistel.

"Heade asjade loendis on lihtsalt palju asju ja halvas mitte nii väga," ütles Argent Capital Managementi portfellihaldur Jed Ellerbroek.

Kõik kolm peamist USA aktsiaindeksit saavutasid esmaspäeval uued kõigi aegade rekordid, tõusu juhtisid tehnoloogiafirmad. Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis umbes 337 punkti ehk 0,7 protsenti. S&P 500 kasvas 1,2 protsenti ning Nasdaqi koondindeks tõusis 1,9 protsenti, mis on esimest korda pärast maikuud rohkem kui üheprotsendine päevane tõus.

Aktsiahindu kergitasid lootused USA ja Hiina vaheliste kaubandussuhete paranemisele. Sellele viitas muuhulgas USA rahandusministri Scott Bessent öeldu, et president Donald Trumpil ja Hiina liidril Xi Jinpingil on neljapäeval toimuval kohtumisel väga edukas raamistik, samas kui kõrge Hiina ametnik teatas, et mõlemad pooled on jõudnud võtmeküsimustes esialgsele konsensusele.

Börside optimism tähistab pöördumist vaid mõne nädala tagusest ajast, kui Trumpi sotsiaalmeediapostitus, milles ta ähvardas Hiina vastu kõrged tollimaksud kehtestada, pani aktsiad kukkuma.

Kuid mured leevenesid ja aktsiaindeksid taastusid ning investorid näivad nüüd olevat enam kui õnnelikud, et saavad uuest tõusust kasu, märkis WSJ analüütikutele viidates.

"Investoritel pole olnud muud valikut, kui rahulduda president Trumpi läbirääkimisstiiliga ja tema eelistusega teha kaubandustehinguid avalikult," ütles Ellerbroek. "Peate lihtsalt leppima sellega, et kui omate suure kapitalisatsiooniga tehnoloogiaaktsiaid, ootavad teid igapäevased üllatused."

Kauplejaid on rahustanud ka sügishooaja tugev algus. Kuigi oluliste majandusandmete avaldamine – nagu oktoobri töökohtade aruanne – on valitsusasutuste sulgemise tõttu edasi lükatud, on suurettevõtete oodatust paremad kasumid leevendanud muret USA majanduse tervise pärast.

Optimismi on õhutanud ka ettevõtete ostutehingute kasv. Pühapäev ja esmaspäev tõid kaasa hulga suuremaid tehinguteateid, tekitades investorite seas heameelt selle üle, et keskkond suuremate ettevõtete ühendamiseks on soodne.

WSJ tõi näitena konsolideerumistest piirkondliku panga Huntington Bancshares otsuse osta Cadence'i panga aktsiad 7,4 miljardi dollari eest; suurte vee-ettevõtete American Water ja Essential Utilities ühinemisotsuse mille väärtuseks on umbes 12 miljardit dollarit ning pühapäeval tulnud teate Novartis otsusest omandada 12 miljardi dollari eest biotehnoloogiaettevõte Avidity Biosciences.

"Regulatiivne keskkond on konstruktiivne ja seda mitte ainult pangandussektori jaoks," ütles Huntingtoni tegevjuht Steve Steinour intervjuus. Valitsuse poliitika soosib väga USA kasvu, lisas ta.

USA tehingute koguväärtus on LSEG andmetel sel aastal kasvanud umbes 36 protsenti võrreldes eelmise perioodiga, umbes 1,6 triljoni dollarini, mida mõjutas peamiselt suuremate kui viie miljardi dollari väärtuses tehingute kasv.

WSJ lisas, et eelolev nädal toob investoritele uusi olulisi andmeid. Rohkem kui kolmandik S&P 500 ettevõtetest kavatseb lähipäevil esitada oma kvartaalsed tulemused, sealhulgas sellised suured nimed nagu Apple, Meta Platforms ja Alphabet. Kolmapäeva pärastlõunal teatab Föderaalreserv oma viimasest intressimäärade otsusest, investorid ootavad laialdaselt uut kärbet.

Väljaande sõnul tõstab Ameerika ettevõtete aktsiate hindu riigi üldiselt tugev majanduslik olukord. S&P 500 indeks on sel aastal tõusnud juba 17 protsenti, olles taastunud Trumpi aprillis avaldatud tollimaksude väljakuulutamisele järgnenud kukkumisest.

Mõned kardavad siiski, et entusiasm on liiga suur, tõdes WSJ. Skeptikud viitavad ohumärkidele, mis võivad anda tunnistust, et tõus ei ole jätkusuutlik: kauplejad ostavad finantsvõimendusega aktsiafondide ja raskustes ettevõtete osakuid, olles samal ajal kuhjanud oma raha ka kulla omandamisse. Tehisintellekti infrastruktuuri ülesehitamise rahastamiseks on kulutatud miljardeid, kuid jääb ebaselgeks, kuidas ja millal selle tohutu investeeringu tasuvus realiseerub.

"Inimesed vihisevad mööda mõnede reaalsete majandusriskide surnuaiast," ütles FolioBeyondi peastrateeg Dean Smith. "See on murettekitav."