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Xi ootab kohtumiselt Trumpiga globaalse olukorra arutamist

Välismaa
USA presidendipaar käis isiklikult Washingtoni saabunud Hiina liidrit ja tema abikaasat lennuväljal vastu võtmas.
USA presidendipaar käis isiklikult Washingtoni saabunud Hiina liidrit ja tema abikaasat lennuväljal vastu võtmas. Autor/allikas: SCANPIX / Xinhua / ABACA
Välismaa

Hiina liider Xi Jinping ütles kolmapäeva õhtul Washingtoni saabudes, et ootab kohtumiselt USA presidendi Donald Trumpiga oluliste küsimuste, sealhulgas globaalse olukorra arutamist.

"Ootan põhjalikku mõttevahetust president Trumpiga olulistes küsimustes, mis puudutavad meie kahepoolseid suhteid ja globaalset olukorda. Samuti meie konstruktiivse strateegilise stabiilsuse suhte sisu edasist rikastamist," sõnas Xi Hiina riikliku uudisteagentuuri Xinhua avaldatud uudises.

 Xi kutsus ka üles tihedamale koostööle Ameerika Ühendriikidega.

"Meie kaks riiki peaksid olema pigem partnerid kui rivaalid," ütles Xi Hiina meedia vahendatud kirjalikus avalduses.

"Hiina ja USA rahvaste vahel on olnud pikaajaline sõbralik läbikäimine ning meie huvid on sügavalt põimunud," lisas Hiina president.

Trump võttis Xi isiklikult vastu Andrewsi sõjaväebaasis, kuhu Hiina presidendi lennuk maandus Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigipäid isiklikult lennujaamas vastu võtmas.

Hiina liidri riigivisiit jätkub neljapäeva hommikul vastuvõtutseremooniaga Valge Maja juures. Ürituse käigus toimub muuhulgas sõdurite möödamarss ning hävitajate ja pommitajate ülelend.

Päev lõpeb Valge Maja piduliku õhtusöögiga, kuhu on kutsutud mitmeid tuntud USA äri- ja tehnoloogiajuhte, kelle seas näiteks ettevõtete Tesla ja SpaceX juht Elon Musk ning Amazoni asutaja Jeff Bezos.

Aasta tagasi astusid Xi ja Trump tagasi avatud kaubandussõja lävelt, kui Hiina loobus muuhulgas kavatsusest keelata haruldaste muldmetallide eksport ja Trump alandas tolle, mille ta ähvardas Hiina kaupadele kehtestada.

Kokkulepe pidi lõppema 10. novembril, kuid Xi saabumise ajal teatati kaubandusvaherahu pikenemisest 10. jaanuarini.

Pikendamisest teatas telekanali Fox News intervjuus USA rahandusminister Scott Bessent, kes on viimastel päevadel pidanud läbirääkimisi Hiina asepeaministri He Lifengiga.

Bessent ütles, et pikendus annab neile lisaaega nägemaks, mida mõlemad riigid suudavad majandusvallas ära teha.

Lisaks kaubandussõja ohule on Hiina ja USA suhteid pingestanud USA sõjaline toetus Taiwanile ning sõjategevus Hiina lähedase partneri Iraani vastu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

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