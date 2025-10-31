Kisel: viimane ENMAK-i versioon näeb ette paremaid hindu ja õlitootmist

Neli-viis aastat koostatud ja kolmes erinevas versioonis valminud energiamajanduse arengukava (ENMAK) näeb nüüd ette nii konkurentsivõimelist elektri hinda ka kui õlitootmise allesjäämist, rääkis Vikerraadio hommikusaates kliimaministeeriumi kantsleri nõunik Einari Kisel.

"Põlevkivijaamad on täna enamuses üle 60 aasta vanad. Arengukava seab eesmärgi asendada järk-järgult vanemad põlevkiviplokid gaasiseadmetega," rääkis Kisel. "Auvere jääb veel pikalt tegutsema."

Ka põlevkivist õli tootmine jätkub selle arengukava raames selgelt pikka aega, lisas Kisel.

Kas gaasijaamad on mõistlik tee? "Gaas on kõige odavam lahendus. Saame odavad jaamad, mida on kõige lihtsam ja sujuvam käitada. Salvestid täidavad sama rolli, aga ainult lühiajaliselt," selgitas Kisel.

"Taastuvenergia osas läheme välja toetuste loogikast," ütles Kisel. Üks vähempakkumine tuleb veel ja edasi tulevad need elektritootmisvõimsused turule ainult turutingimustel, märkis ta.

Arengukava selle versiooni aluseks on tänane seis, see arvestab riske, mis on vahepeal realiseerunud, lisas Kisel.

"Mõne aasta pärast võiksime jõuda selleni, et meil oleks piirkonna riikide keskmisest odavam elektri hind, igas tarbijagrupis," ütles Kisel.

"Tuumajaama osas teeb riik seadusandluse valmis ja kui ettevõtjad näevad majanduslikku mõtet, siis see investeering ka tuleb," ütles Kisel. "Lisaks tuleb laenukäenduse mehhanism väga pika elueaga energeetikainvesteeringutele. See võis tuua elektri hinda tulevikus oluliselt alla."

Valitsus saatis neljapäeval riigikogule arutamiseks energiamajanduse arengukava (ENMAK 2035) eelnõu, mille fookuses on varustuskindluse tagamine, energia lõpphind ja puhtama energiaga majandus.

Arengukava ettevalmistamisega alustas valitsus 2021. aastal. Vahepeal valmis sellest kaks versiooni, mis sisuliselt nägid ette fossiilsetest kütustest täieliku ja kiire loobumise.

Elektri tootmises toimub kava järgi tegevustoetustest järkjärguline väljumine. Pikema elueaga projektide, nagu meretuulepargid, tuumajaam või vesisalvesti, rajamiseks kavandatakse pikaajalised, vähemalt 30-aastase tähtajaga finantseerimislahendused, mis tagavad investeeringute turupõhise tasuvuse.

Puhtale energiale üleminek on arengukava üks põhieesmärke. Ambitsioon jõuda taastuvelektri sajaprotsendilise tarbimiseni säilib, kuid see saavutatakse turupõhiselt ajal, mil tehnoloogiad on tegevustoetusteta konkurentsivõimelised.