X!

Kisel: viimane ENMAK-i versioon näeb ette paremaid hindu ja õlitootmist

Majandus
Einari Kisel
Einari Kisel Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Neli-viis aastat koostatud ja kolmes erinevas versioonis valminud energiamajanduse arengukava (ENMAK) näeb nüüd ette nii konkurentsivõimelist elektri hinda ka kui õlitootmise allesjäämist, rääkis Vikerraadio hommikusaates kliimaministeeriumi kantsleri nõunik Einari Kisel.

"Põlevkivijaamad on täna enamuses üle 60 aasta vanad. Arengukava seab eesmärgi asendada järk-järgult vanemad põlevkiviplokid gaasiseadmetega," rääkis Kisel. "Auvere jääb veel pikalt tegutsema."

Ka põlevkivist õli tootmine jätkub selle arengukava raames selgelt pikka aega, lisas Kisel.

Kas gaasijaamad on mõistlik tee? "Gaas on kõige odavam lahendus. Saame odavad jaamad, mida on kõige lihtsam ja sujuvam käitada. Salvestid täidavad sama rolli, aga ainult lühiajaliselt," selgitas Kisel.

"Taastuvenergia osas läheme välja toetuste loogikast," ütles Kisel. Üks vähempakkumine tuleb veel ja edasi tulevad need elektritootmisvõimsused turule ainult turutingimustel, märkis ta.

Arengukava selle versiooni aluseks on tänane seis, see arvestab riske, mis on vahepeal realiseerunud, lisas Kisel.

"Mõne aasta pärast võiksime jõuda selleni, et meil oleks piirkonna riikide keskmisest odavam elektri hind, igas tarbijagrupis," ütles Kisel.

"Tuumajaama osas teeb riik seadusandluse valmis ja kui ettevõtjad näevad majanduslikku mõtet, siis see investeering ka tuleb," ütles Kisel. "Lisaks tuleb laenukäenduse mehhanism väga pika elueaga energeetikainvesteeringutele. See võis tuua elektri hinda tulevikus oluliselt alla."

Valitsus saatis neljapäeval riigikogule arutamiseks energiamajanduse arengukava (ENMAK 2035) eelnõu, mille fookuses on varustuskindluse tagamine, energia lõpphind ja puhtama energiaga majandus.

Arengukava ettevalmistamisega alustas valitsus 2021. aastal. Vahepeal valmis sellest kaks versiooni, mis sisuliselt nägid ette fossiilsetest kütustest täieliku ja kiire loobumise.

Elektri tootmises toimub kava järgi tegevustoetustest järkjärguline väljumine. Pikema elueaga projektide, nagu meretuulepargid, tuumajaam või vesisalvesti, rajamiseks kavandatakse pikaajalised, vähemalt 30-aastase tähtajaga finantseerimislahendused, mis tagavad investeeringute turupõhise tasuvuse. 

Puhtale energiale üleminek on arengukava üks põhieesmärke. Ambitsioon jõuda taastuvelektri sajaprotsendilise tarbimiseni säilib, kuid see saavutatakse turupõhiselt ajal, mil tehnoloogiad on tegevustoetusteta konkurentsivõimelised.

Allikas: Vikerraadio

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:46

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu Uuendatud

09:45

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:34

Neutronkiirgus paljastas naatriumioonaku vananemise põhjused

09:30

Raadiouudised (31.10.2025 09:00:00)

09:14

Veikko Luhalaid: päriselust ja paragrahvidest, koolidest ja ministeeriumist

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:58

Universum ei saa põhimõtteliselt olla simulatsioon

08:56

Toppama jäävad reformid panevad Saksa hapra võimuliidu surve alla

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.10

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

30.10

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

30.10

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

30.10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

09:46

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu Uuendatud

30.10

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

30.10

Valitsus kiitis heaks hasartmängumaksu langetuse Uuendatud

30.10

Linn kahtlustab Tallinna turgude eksjuhte sularaha ja müügilubadega sahkerdamises Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:37

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

08:05

Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

loe: kultuur

08:25

Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

07:58

Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid ühise EP "Kui tln juba magab"

07:47

Mingo Rajandi esitleb Jazzkaarel uut teost "Lady Sapiens"

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

loe: eeter

30.10

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

30.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

30.10

Eesti Laul 2026 toob saatejuhtidena kokku Korea ja Karl-Erik Taukari

Raadiouudised

30.10

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

30.10

Päevakaja (30.10.2025 18:00:00)

30.10

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad suurendada valijameeste hulka

30.10

Raadiouudised (30.10.2025 15:00:00)

30.10

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

30.10

Narvas lõhuti kaevetöödega vanaaegset tänavasillutist

30.10

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

30.10

Raadiouudised (30.10.2025 12:00:00)

30.10

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo