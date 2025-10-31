Valitsuse kommunikatsioonibüroo saab uue juhi

"Aeg on täis ja tuleb edasi liikuda," ütles Ruuda ERR-ile, kuid ei soovinud öelda, mis ametisse ta asub.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo (VKB) kommunikatsiooninõunik Jane-Liina Liiv kinnitas ERR-ile, et riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab 3. novembril välja avaliku konkursi VKB direktori kohale.

"Praegu VKB juhi ülesandeid täitev Rasmus Ruuda on otsustanud pärast ligi nelja aastat riigikantseleis töötamist edasi liikuda. Hetkel vanemapuhkusel viibiv Liis Velsker soovib peale tööle naasmist VKB asejuhi kohale asuda. Rasmus jätkab kuni uue juhi leidmiseni VKB juhtimist," selgitas Liiv.

Riigikantselei dokumendiregistris on riigisekretär Keit Kasemetsa 27. oktoobri käskkiri luua valitsuse kommunikatsioonibüroo koosseisu üks tähtajatu direktori asetäitja töökoht. Nagu Liiv viitas, siis sel kohal asub tööle Liis Velsker, kellest 2021. aastal sai valitsuskommunikatsiooni direktor, kuid kes on viimastel aastatel olnud lapsepuhkusel. Sel ajal on olnud valitsuskommunikatsiooni direktori ülesannetes Rasmus Ruuda, kes nüüd lahkub töölt.