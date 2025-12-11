Uus valitsuskommunikatsiooni direktor tuleb kliimaministeeriumist

Peetersoo asub ametisse 26. jaanuaril 2026.

Peetersoo valiti ametikohale riigikantselei tippjuhtide valikukomisjoni konkursi tulemusel. Konkursil kandideeris valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohale kolm inimest.

Peetersoo on varem töötanud kommunikatsioonivaldkonnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, Eesti Post/Omnivas, Eesti Energias ning Järva Teatajas. Peetersoo on lõpetanud Tartu Ülikooli meedia erialal.

Kliimaministeeriumis asub kommunikatsiooniosakonna juhi ülesandeid täitma kliimaministeeriumi kommunikatsiooninõunik Karoli Noor.