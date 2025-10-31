X!

Prantsusmaa politsei arreteeris kuus Lyonis kullalaborit röövinud isikut

Lyonis asuv kullatöötlemistehas
Lyonis asuv kullatöötlemistehas
Prantsusmaa politsei arreteeris kuus isikut, kes röövisid Lyonis kullatöötlemislaborit. Tegemist on järjekordse päise päeva ajal toime pandud kõrge profiiliga relvastatud rööviga Prantsusmaal.

Kuus sõjaväetasemel relvadega varustatud inimest kasutasid lõhkeaineid, et tungida sisse kullatöötluslaborisse Lyonis. Plahvatuses paiskusid kaks akent raamide seest välja.

Rünnak leidis aset neljapäeva pärastlõunal.

Kontori töötajate filmitud videos, mis on tehtud sündmuspaika ümbritsevast hoonest, on näha, kuidas röövlid viskavad redeli üle aia.

Ühes videos on näha, et röövlid olid maskeerunud politseinikeks ja kasutasid vilkuva sinise tulega valget kaubikut. Teises videos on näha, kuidas nad rahulikult asetavad kohvreid — milles arvatakse olevat varastatud kuld — kaubikusse.

Viis laboritöötajat said plahvatuses kergeid vigastusi ning kolm neist viidi haiglasse tervisekontrolli, teatas piirkonna prefektuur. Rünnaku hetkel viibis hoones 28 töötajat.

Politsei teatel peeti kahtlusalused kiiresti kinni ja konfiskeeriti saak, mille väärtuseks hinnatakse umbes 12 miljonit eurot.

Politseiallika teatel arreteeriti ka üks naine, kes osales röövis kaasosalisena.

"Kuus inimest, kes kasutasid lõhkeaineid rünnakus väärismetallidega tegelevale ettevõttele Lyonis, tabati teolt," kirjutas Prantsusmaa siseminister Laurent Nuñez sotsiaalmeedias, kiites politseinikke nende "kindluse, kiiruse ja enesekontrolli" eest.

Röövi käigus konfiskeeriti automaatrelvi, käsirelvi ja lõhkeaineid.

Sama päeva hommikul arreteeris Prantsuse politsei viis inimest seoses Louvre'i muuseumi rööviga.

Veel ühes hiljutises tähelepanu pälvinud röövis murdsid vargad eelmisel kuul sisse Pariisi loodusmuuseumisse, kust viidi minema kuld- ja hõbemünte, mille väärtus oli enam kui miljon dollarit. Prokuröride sõnul arreteeriti seoses selle sissemurdmisega 24-aastane Hiina kodanikust naine sel kuul Barcelonas.

Röövide laine on Prantsusmaal tekitanud muret muuseumide ja teiste suure väärtusega esemeid hoidvate kohtade ebapiisava turvalisuse pärast.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian, The Times

