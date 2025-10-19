X!

Meedia: Louvre'ist varastati juveele, seal hulgas Napoleoni esemeid

Politsei varguse järel suletud Louvre'i ees.
Politsei varguse järel suletud Louvre'i ees. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gonzalo Fuentes
Meedia teatel viisid vargad Pariisi Louvre'i muuseumist kaasa juveelisaagi, millesse kuulusid ka Napoleon Bonaparte'ile ja tema abikaasale kuulunud esemed.

Vargad saabusid kella 9.30 ja 9.40 vahel ning varastasid ehteid, ütles juhtumiga kursis olev allikas, lisades, et ehete väärtust alles hinnatakse.

Teine politseiallikas ütles, et röövlid saabusid rolleriga, olid varustatud väikeste mootorsaagidega ning kasutasid kaubalifti, et jõuda sihikule võetud ruumi.

Prantsusmaa kultuuriminister Rachida Dati teatas varem pühapäeval sissemurdmisest Pariisis asuvasse Louvre'i muuseumisse, misjärel maailmakuulus muuseum andis teada, et on päevaks suletud.

"Täna hommikul toimus Louvre'i muuseumi avamisel röövkallaletung," kirjutas ta X-is, kasutades prantsuskeelset sõna, mida võib tõlkida ka kui rööv.

"Keegi viga ei saanud. Olen sündmuskohal koos muuseumi töötajate ja politseiga," lisas ta.

Louvre teatas, et on päevaks suletud erakorralistel asjaoludel.

Prantsuse siseminister: Louvre'ist varastatud ehted on hindamatud

Louvre'i muuseumist pühapäeval varastatud ehted on hindamatud, ütles Prantsuse siseminister Laurent Nunez.

Minister ütles Prantsuse uudisteväljaannetele France Inter, France Info ja Le Monde, et kolm või neli varast keskendusid kahele väljapanekule muuseumi Apolloni galeriis (Gallerie d'Apollon) ning viisid röövi lõpule vaid seitsme minutiga.

Ajalehe Le Parisien teatel viisid kurjategijad kaasa üheksa eset, mille hulgas oli Prantsusmaa keisrile Napoleon Bonaparte'ile ja tema abikaasale kuulunud esemeid. Meedia andmetel olid varastatud ehete hulgas vähemalt pross, kaelakee ja tiaara.

Toimetaja: Barbara Oja, Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

