"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: Natalie Mets

Sel kolmapäeval on saate "Otse uudistemajast" külaline sotsiaaldemokraat Natalie Mets.

Senise Tallinna ööelu nõunikuga tuleb jutuks eelmisle kuul vastu võetud Tallinna ööelu arengukavast ja sellest, mis seda nüüd ees võib oodata.

Samuti räägime kohalikest valimistest, kus Mets sai 2265 häält, ja uutest arengutest Tallinna linnas.

Saade algab portaalis ERR.ee kell 11 ja seda saab ka hiljem järele vaadata.

Saatejuht on Aleksander Krjukov.