Kreml eitab Lavrovi sattumist ebasoosingusse

Sergei Lavrov
Sergei Lavrov Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Vyacheslav Prokofyev
Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas tagasi spekulatsioonid, et Vene välisminister Sergei Lavrov on sattunud režiimi juhi Vladimir Putini silmis ebasoosingusse.

Neljapäeval hakkasid levima kuuldused, et Lavrov, kes oli olnud Venemaa välisminister viimased 21 aastat, on pälvinud Putini pahameele, millest annab tunnistust tema eemalejäämine viimasest julgeolekunõukogu istungist ning kõrvaldamine G20 kohtumisele sõitva Vene delegatsiooni eesotsast.

Lavrovi taandamise olevat tinginud USA-Vene tippkohtumise ärajäämine, mille põhjuseks olevat aga olnud Lavrovi 20. oktoobri telefonikõnes USA välisministri Marco Rubioga esitatud ebarealistlikud nõudmised Ukrainale alistumiseks. See olevat ajendanud Washingtoni tühistama president Donald Trumpi ja ja Putini kohtumise. 

Samuti juhtisid veebikommentaatorid tähelepanu sellele, et Lavrov on alates oktoobri lõpust olnud avalikkusest kadunud.

Peskov lükkas aga reedel igasugused kahtlused tagasi ning ütles oma igapäevasel briifingul, et väited Lavrovi tõrjumisest ei vasta tegelikkusele ning ta jätkab välisministri kohustuste täitmist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

