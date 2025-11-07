Eesti Kontserdi juhi kohusetäitjaks saab Marika Pärk

Avalik konkurss Eesti Kontserdile juhi leidmiseks ei ole veel lõppenud, kuid kuna endine juht Kertu Orro lahkub reedel ametist, võtab kuni uue juhi leidmiseni tema kohustused üle Pärnu Kontserdimaja juht Marika Pärk.

Pärk jätkab samal ajal ka Pärnu Kontserdimaja juhtimist.

Eesti Kontserdi juhiotsingud on jõudnud lõppfaasi. Lõppvoorus oli neli kandidaati. "Nõukogu ei ole veel otsust langetanud," ütles Eesti Kontserdi nõukogu esimees Merle Põld.

Eesti Kontserdi juhatuse liikme konkursile laekus tähtajaks 20 sooviavaldust.

Reedel on senisel juhil Kertu Orrol viimane tööpäev.

Seitse aastat Eesti Kontserti juhtinud Orro esitas 1. augustil sihtasutuse nõukogule lahkumisavalduse. Ameti mahapaneku põhjusena tõi Orro välja sisulise koostöö puudumise ning väärtuste lahknemise nõukogu ja kultuuriministeeriumiga. Kultuuriministeerium lükkas süüdistused tagasi.

Oktoobri alguses ütles kultuurkapitali juht Margus Allikmaa saates "Esimene stuudio", et Eesti Kontserdi ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) võiks napi eelarve tingimustes kokku panna, ja viskas õhku küsimuse, kas Eesti Kontserti üldse on vaja. Asutuste juhid leidsid, et tegemist on intrigeerimisega ja asutusi kahjusid kandmata kokku panna ei saa.