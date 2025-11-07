Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule
Viljandi vallas valimised ülekaalukalt võitnud erakond Isamaa sõlmis võimuliidu leppe Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, kuigi oleks saanud valitseda ka üksi.
Praegune ja ka tulevane Viljandi vallavanem, Isamaasse kuuluv Alar Karu ütles, et varasem koalitsioonipartner Reformierakond vahetati välja, sest tuuleparkide arendamise küsimuses ei leitud ühist keelt. Isamaa ja EKRE tuuleparke valla territooriumile ei luba. Olev Kengile jagasid selgitusi Isamaa esinumber Viljandi vallas Alar Karu ja EKRE esinumber Urmet Elmaste.