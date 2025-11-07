Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

Praegune ja ka tulevane Viljandi vallavanem, Isamaasse kuuluv Alar Karu ütles, et varasem koalitsioonipartner Reformierakond vahetati välja, sest tuuleparkide arendamise küsimuses ei leitud ühist keelt. Isamaa ja EKRE tuuleparke valla territooriumile ei luba. Olev Kengile jagasid selgitusi Isamaa esinumber Viljandi vallas Alar Karu ja EKRE esinumber Urmet Elmaste.