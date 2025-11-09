X!

Tallinna lähivaldades on juba valitsejad selgunud

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Samal ajal kui Tallinnas koalitsiooniläbirääkimised alles algasid, on naabervallad juba kokkulepetele jõudmas. Kui Raes lõpetasid hiljutised valimised Reformierakonna kaks aastakümmet kestnud valitsemisaja, jätkub Jõelähtmes ja Viimsis kõik tavapäraselt. Ühtlasi on need ainsad kaks omavalitsust Eestis, kus Reformierakond saavutas taas enamuse.

Rae vallas allkirjastasid uue koalitsioonileppe Isamaa, Sotsiaaldemokraadid ja Parempoolsed. Valla esimeseks naisvallavanemaks valitud Gerli Lehe peab Isamaa võitu loogiliseks, kuna senised otsused olid juba liialt Reformierakonna nägu, sest võimul oldi viimased 20 aastat.

"Ka riigi poliitika on väga tugevalt mõjutanud. Rae vallas keskmine vanus on 33,3 aastat, see tähendab et paljudel täiskasvanutel on lapsed. Meil ei ole siseliinide transport eriti hea, ehk ka automaks on mõjutanud meie inimesi, meil paljudel on peredes kaks autot, kes sõidavad," ütles Lehe.

Üks pakilisemaid probleeme Raes on kallis lasteaiakoht. Uus võim lubab lasteaia kohatasu lahti siduda miinimumpalgast.

"Täna on kohatasu 132 eurot ja sellele lisandub umbes 55 eurot veel toiduraha. Nii et üsna suur summa läheb pere eelarvest ühe lapse kohta maksmisele ja ütleme, et ka indekseerimise ärahoidmisega juba hoiavad pered kokku paarsada eurot," lisas Lehe.

Jõelähtme vallas kaotati lasteaiatasud neli aastat tagasi ja see on ilmselt üks põhjusi, miks kohalikud valisid taas Reformierakonna. Nad on seal võimul olnud 2009. aastast ja jätkavad valitsemist Sotsiaaldemokraatidega, koalitsioonileping allkirjastatakse uue nädala algul. Vallavanemana jätkav Andrus Umboja (RE) ütleb, et valimistulemus peegeldab inimeste usaldust ja senise töö tõhusust.

"Senine koalitsioon on hoidnud ühtset ja rahulikku joont, inimestevahelised suhted on head, see ka tegelikult määrab," ütles Umboja.

Nagu Tallinnaga piirnevates valdades üldiselt, on ka Jõelähtme väljakutse rahvastiku kasvamine.

"Meile kolib väga palju noori peresid, meie suurimad väljakutsed on seotud ikkagi lasteaia- ja koolikohtadega. Nii et Loo kooli laiendamine on meie põhiprioriteet - investeering, millega tuleb tegeleda," sõnas Umboja.

Ühes jõukamas vallas, Viimsis võitis valimised taas samuti Reformierakond, moodustades koalitsiooni Keskerakonna ja valimisliiduga Kogukondade Viimsi.

Viimsi valla volikogu esimehe kandidaat, Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Taavi Kotka ütles, et Viimsi vallas pigem valitakse inimest, mitte ei valita erakonda. "Ma arvan, et see on väga hea peegeldus. Ehk siis keegi nendest inimestest ei ole aktiivselt igapäevapoliitikas, ei kuulu parlamenti, ei ole ministrid ja nii edasi. Need on kohalikud inimesed, kes tahavad oma valla eest hoolt kanda. Ja ma usun, et Viimsi jääb samasuguseks, nagu ta on – selline väike, aedlinlik, rahulik," rääkis Kotka.

Taavi Kotka ainus valimislubadus oli rajada rannikule park ja promenaad ja sellest piisas kohalike toetuse kindlustamiseks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Tallinna lähivaldades on juba valitsejad selgunud

