Narva muuseum pikendas juhi lepingut viieks aastaks

Nõukogu esimees Krista Nelson kinnitas ERR-i venekeelsele portaalile, et vastavalt põhikirjale on nõukogul õigus pikendada ametis oleva juhiga lepingut ilma uut konkurssi korraldamata ning nii nõukogu oktoobri lõpus ka otsustas.

Narva esindajad nõukogus Vladimir Žavoronkov ja Marina Šurupova tegid siiski ettepaneku korraldada avatud konkurss.

"Ma arvan, et nii oleks olnud õigem ja Maria Smorževskihh-Smirnova oleks saanud samuti konkursil osaleda. Mul ei ole tema tööle etteheiteid, kuigi minu arvates võiks muuseum pöörata rohkem tähelepanu linna ajaloole," kommenteeris Šurupova.

Nelson ütles, et avaliku konkursi korraldamise ettepanek tõesti tehti ja seda ka arutati, kuid enamuse otsus oli jätkata praeguse juhiga.

"Ka Narva praeguses poliitilises olukorras on juhi leidmine väga keeruline protsess. Oleme varem korraldanud konkursse ja mitmed neist on ebaõnnestunud. Üldjoontes oleme praeguse juhiga väga rahul ja soovime temaga jätkata," selgitas Nelson.

Nõukogu esimehe sõnul tõstetakse Smorževskihh-Smirnova uue lepingu jõustumisel tema palka.

"Loomulikult ei saa me jätkata sama töötasuga järgmiseks viieks aastaks – see on tavapärane kõigi riigi sihtasutustest muuseumide puhul," märkis Nelson.

Ta lisas, et juhataja praegune palk on umbes 3000 eurot kuus, samas kui teiste suurte regionaalsete muuseumide juhtide sissetulekud jäävad 4500–5500 euro vahele.

Nelson tõi esile, et Smorževskihh-Smirnova juhtimisel on ellu viidud mitu suurt projekti: rekonstrueeritud on läänehoov ja torn, vahetatud muuseumi katus ning edukalt lahendatud konvendihoone projekti üle käinud vaidlus.

"See oli suur töö. Muuseum on saanud juurde rahastust ja muutunud Narva linnapildis märksa nähtavamaks," lisas ta.

Lähiaja peaeesmärkideks on Narva kunstigalerii renoveerimine, konvendihoone katuse parandamine ning uute näituste avamine, sealhulgas Kreenholmi tööstuspärandit tutvustavad väljapanekud.

Smorževskihh-Smirnova uus ametiaeg algab 2026. aasta 1. veebruaril.