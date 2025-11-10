Kolmapäeval toimub Salacgrīva silla pidulik avamine

Uus sild ehitati raudbetoonist, see on neljaavaline talasild koos uute tugede ja terastaladega. Sillale tuleb ka jalakäijate taristu.

Salatsi (läti k. Salaca) jõge ületav sild asub Riia ja Tallinna vahelisel maanteel (A1) ja on osa Euroopa transpordivõrgustikust (TEN-T), samuti Euroopa maantee marsruudil E67 ehk Via Baltica lõigul.

Läti avas juba möödunud kuul Salacgrīva uue silla ühe sõiduraja liiklusele, liiklust reguleeriti fooridega.