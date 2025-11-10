X!

Kolmapäeval toimub Salacgrīva silla pidulik avamine

Salacgrīva sild
Salacgrīva sild Autor/allikas: Viktors Demidovs / Latvijas Radio
Kolmapäeval kell 11 toimub Lätis Salacgrīva silla pidulik avamine ning mõlemad sõidurajad avatakse liiklusele.

Uus sild ehitati raudbetoonist, see on neljaavaline talasild koos uute tugede ja terastaladega. Sillale tuleb ka jalakäijate taristu.

Salatsi (läti k. Salaca) jõge ületav sild asub Riia ja Tallinna vahelisel maanteel (A1) ja on osa Euroopa transpordivõrgustikust (TEN-T), samuti Euroopa maantee marsruudil E67 ehk Via Baltica lõigul.

Läti avas juba möödunud kuul Salacgrīva uue silla ühe sõiduraja liiklusele, liiklust reguleeriti fooridega. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

Kolmapäeval toimub Salacgrīva silla pidulik avamine

