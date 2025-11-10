X!

Politseijuht: pommiähvarduste laine eesmärk on tekitada kaost ja külvata segadust

Tallinna koolidele Telegrami rakenduses tehtud ähvarduste taga on arvatavalt infooperatsioon, et külvata segadust ja tekitada hirmu. Tegelik ohutase muutunud pole ning koolid saavad jätkata tavapärase õppetööga, kinnitas ka politseijuht Egert Belitšev.

Pühapäeval hakkasid eeskätt venekeelse elanikkonna seas populaarses Telegrami rakenduses levima ähvardused Tallinna koolidele. Sarnaseid ähvarduste laineid koolidele on olnud ka varem ning nende taga on enamasti Venemaalt tehtud infooperatsioonid, et külvata hirmu ja segadust.

"Me oleme näinud neid aastate jooksul korduvalt. Ka selliseid pommiähvarduste laineid ja selle eesmärk ongi tekitada kaost või ebakindlust. Aga täna me ütleme, et ohutase ei ole tõusnud," kinnitas PPA peadirektor Egert Belitšev.

Politseijuht lisas, et Telegram on teada-tuntud selle poolest, et seal levitakse väga palju väärinformatsiooni ning et lapsevanemad peaksid jälgima, millistes keskkondades nende lapsed aega veedavad.

"Seda kasutavad kurjategijad, seda kasutavad ka Vene Föderatsiooni poolt tellitud saboteerijad info jagamiseks. See on kindlasti selline keskkond, kus midagi head mina ei ole näinud, et oleks veel tulnud."

Vahejuhtum polütehnikumis

Telegrami kanalis levitatud ähvardustega ei ole seotud esmaspäeval Tallinna Polütehnikumis toimunud vahejuhtum, kus nähti üht õpilast teisele üle andmas võimalikku relvataolist eset.

"Politsei reageerib sellisele infole alati suurte jõududega – nii ka seekord," ütles ERR-ile Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk.

Mõlemad noormehed on tuvastatud ning hetkel neid küsitletakse.

"Samuti leidsime koolimaja juurest õhkrelva ja praegu selgitame välja, kas tegu ongi selle relvataolise asjaga, millest meile teada anti," lisas Tuisk.

