Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

Foto: "Aktuaalne kaamera"
Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid – tegemist on pilootprojektiga, millele tuginedes võiksid edaspidi liftid saada ka teised nõukogudeaegsed kortermajad. Liftide ehitamise üheks suuremaks takistuseks on vaidlus, kas liftide poolt peavad olema kõik majaelanikud või piisab 51 protsendi elanike nõusolekust.

Mustamäe esimestel päevadel rajatud Akadeemia tee 4 on tüüpiline nõukogudeaegne kortermaja. Toona kolisid sinna elama noored inimesed ja keegi ei mõelnud, kuidas inimesed liikuma pääsevad siis, kui vanuse või tervise tõttu on liikumine raskendatud.

"Abikaasal on seljadiski probleem. Kui tal peaks tekkima tõsisem vajadus, et ei saa kõndida hetkel nagu mul, siis viiendal korrusel ei tasu elada," ütles mustamäelane Hans.

Pere loobus uue kodu otsingust, kui selgus, et nende maja on üks kahest hoonest, mida renoveeritakse Soft Academy projekti raames ja kuhu nüüd rajatakse lift. Selleks ehitatakse maja ette uued trepikojad ja seniste treppide kohale tuleb liftišaht. Selline lahendus on kallim, kui oleks liftišahti rajamine maja ette.

Tallinna tehnikaülikooli professori Taago Kalamehe sõnul ei taga odavam variant kõigile liikumisvõimalusi.

"Need inimesed, kes liiguvad ratastooliga või lapsekäruga, ütlevad, et neid palju ei aita see, kui ta jõuab sinna vahemademeni. Ta peab ikkagi pool korrust minema mööda treppi, aga selle lahenduse juures on see hea, et inimene oma korteri tasapinna pealt pääseb lifti," lausus Kalamees.

Kalamehe sõnul tuleb liftišahti rajades tagada hoone kandevõime, sest pooled trepid tõstetakse välja. Et inimesed ehituse ajal pääseksid liikuma, ehitatakse esmalt uus trepikoda. Nelja lifti rajamine koos projekteerimisega maksab 832 000 eurot.

"Soft Academy majasid finantseeritakse valdavalt elanike enda poolt, aga nad on saanud ehitamiseks ka EIS-i toetust, kokku 50 protsenti, aga liftisid EIS ei toeta. Liftid nad maksavad laenuga ja maksavad projektitoetusega," rääkis Soft Academy projektijuht Kadri Auväärt.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) toetab uute liftide paigaldamist vaid juhul, kui selle ettevõtmise poolt on kõikide korterite omanikud. Auväärdi sõnul on selline nõue ebareaalne.

"Täna uutel majadel, kui sul on elukorruseid üle nelja, on liftid kohustuslikud, siis see kaalutlus on põhjendatud, et liftid võiksid olla abikõlblik meede ja seda siis mitte 100-protsendise nõusoleku puhul, vaid tavapärase 51-protsendise nõusolekuga," ütles Auväärt.

EISA korteriühistute toetuste valdkonna juht Taniel Vainu sõnul on nii õiguskantsler kui ka mitmed teised õiguseksperdid öelnud, et kõigi omanike nõusolek on uue lifti rajamise puhul põhjendatud, sest tegu on mahuka uuendusega, mis toob korteriomanikele kaasa suure lisakohustuse.

"Kliimaministeerium on tellinud õigusanalüüsi, et seadust selles osas muuta. Täpsem lahendus, mida ja kuidas muuta, peaks kevadel selguma," lausus Vain.

Liftide ehituseks läheb kevadel ja augustis peaksid need töökorras olema.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

