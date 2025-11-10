Hoiupindade puudus on pannud miniladude äri õitsema

Eestisse on viimase kümnendi jooksul rajatud arvukalt miniladusid ja neid tuleb üha juurde, sest nii uutes kui ka vanades kortermajades napib hädavajalikku hoiupinda.

Ainuüksi Tallinnast leiab interneti otsinguga kümneid miniladusid pakkuvaid ettevõtteid. Neid on rajatud nii vanadesse tööstushoonetesse, ladudesse ja merekonteineritesse. Kuid ehitatakse ka spetsiaalseid miniladude hooneid.

Majutusettevõte Larsen avas augustis Tallinnas Sume hosteli. Kuna keldrikorrusel jäi ehitusmahtu üle, rajati sinna võimalus asjade hoiustamiseks.

"Oma hobide asju on vaja ka kuskil hoida ja sellepärast siin maja all on täna natukene ruumi selle jaoks," ütles Stay Larseni kommertsjuht Elise Sass. "Tegelikult üle tee Õismäel on inimesi, kellele on oluline elada küll uues vinges kohas, aga mitte alati seda, et nende esikukappi mahuks hobivarustus ka ära ja selle jaoks, kui seda on vaja mõned korrad aastas, siis lähipiirkonnas võiks selle jaoks olla lisaruum."

Kui Larsen alles sisenes miniladude turule, siis kinnisvaraarendaja Everaus ehitab juba teist miniladude hoonet. Nõudlus selliste ladude järele on suur, ütles Everausi asutaja Janar Muttik.

"Korter on nii kallis, et sinna tavaliselt ju ei panda seda panipaika kohe sisse alghinda – tuleb juurde osta. Hakkad arvutama, kas mõistlikum on rentida, saad võtta kas kakspool ruutu boksi, kolm ruutu, viis ruutu. Sa saad seda muuta ja millalgi ka ära anda, kui sul vajadust ei ole," rääkis Muttik.

Osades uusarendustes on panipaigad alghinna sees, osades mitte, ütles Elum Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi. Kuid lisaruumipuudus võib olla ka vanades kortermajades.

"Nad mõtteliselt võivad seal keldris asuda, on boksideks jaotatud, aga tihti neid ei ole kasutatud, sest need kunagised boksid on isegi maha lammutatud," märkis Vähi. "Inimeste jaoks, kes neid tarbivad, on üks [põhjus] hoida lihtsalt seal oma vara, näiteks kui kolitakse ühest kohast teise, aga natukene jääb sellele väikene aeg vahele. On muidugi ka neid, kes näiteks lähevad pikemalt ära kuhugi reisile või välismaale ja neil on vaja oma asju hoida, mis siia Eestisse jäävad."

Kuna miniladusid tuleb arvukalt juurde, siis konkurents nende pakkujate vahel tiheneb ja see hoiab ka rendihinnad mõistlikul tasemel, ütles Vähi. "Neid, kes neid vajavad, on järjest juurde tulnud. Viimase kümne aastaga on siis miniladude tähtsus järjest kasvanud."