Tartu uus linnavõim jagas abilinnapeade kohad

Urmas Klaas
Urmas Klaas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tartu valitsusleppe järgi täidab Isamaa hariduse ja kultuuri, linnamajanduse ja ettevõtluse ning sotsiaalvaldkonna abilinnapea kohad. Reformierakonnale jääb planeerimise ning ruumiloome ja rahanduse ning linnavarade abilinnapea positsioon. Linnapeana jätkab Urmas Klaas (Reformierakond).

"Abilinnapea, kes vastutab linna rahanduse ja linnavarade eest, tema ametikohale esitasime Martin Beki kandidatuuri. Abilinnapea ametikohale, kes vastutab linna arengu, planeeringute ja ruumiloome eest, seame Kertu Vuksi kandidatuuri," sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas.

"Tartu piirkonna juhatus leppis kokku, et meiepoolseks volikogu esimehekandidaadiks on Tõnis Lukas. Abilinnapeade kohtadest on paraku natuke vara veel rääkida. Ei ole jõudnud inimestega läbirääkida ja meil ei ole jõudnud juhatus seda veel lõplikult arutada," rääkis Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk.

"Neljapäeval kell üks allkirjastame koalitsioonilepingu ja vahetult enne seda need nimed selguvad," sõnas Kokk.

Alates valimistulemuse selgumisest ööl vastu 20. oktoobrit on Isamaa andnud pidevalt segaseid signaale seoses Tartus Reformierakonnaga peetavate koalitsioonikõnelustega ja sellega, kellele peaks kuuluma linnapeakoht.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

