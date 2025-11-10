X!

Kohtunike sõnul koondab kohtureform õigusabi keskustesse

Eesti
Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta
Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kui justiitsministeeriumi kooskõlastusringile läinud eelnõu leiab heakskiitu, ühendatakse neli maakohut üheks maakohtuks, kaks ringkonnakohut üheks ringkonnakohtuks ja kaks halduskohut üheks halduskohtuks. Kohtunikud näevad reformis kohtute juhtimise tsentraliseerumist ja õigusabi koondumist keskustesse.

"Kohtuotsused peaks langema kiiremini, olema etteennustatavad, sest kohtusüsteem ühtlustub, ja olema kvaliteetsemad, sest uuendus võimaldab kohtunike spetsialiseerumist," selgitas minister Liisa Pakosta.

15 linnas saab olema 15 kohtumaja. Ja kohtud loovad oma katusorganisatsiooni - kohtute nõukogu.

"Mitte justiitsministeerium enam ei tegele kohtute haldamisega, vaid sellega tegelevad kohtud ise. Kohtud ise otsustavad, kuidas kõige paremini teenust pakkuda. Ja igal aastal hakkavad kohtud pidama tulemusläbirääkimisi riigikoguga - kui näiteks midagi soovitakse kiirendada, siis kui palju selleks on raha juurde vaja," rääkis Pakosta.

Kohtunikud kritiseerivad kohtute ühendamist - õigusabi väikestes kohtades väheneb, õigusemõistmine koondub suurtesse linnadesse - eeskätt Tallinna.

Harju maakohtu kohtunik Merit Bobrõšev ütles, et juhtimine pigem kaugeneb kohtunikust. "Muudatustega kaasneb ka see, kuivõrd kättesaamatumaks õigusemõistmine kohtusse pöördujatele muutub," sõnas Bobrõšev.

Reform ei kiirenda menetlusi. Need venivad, sest tosina kohtuniku kohad on täitmata. Peagi jõuab suur hulk kohtunikke pensioniikka. Ja reform võib põrkuda põhiseadusega.

"Menetlusi võib ka kiirendada sellisel viisil - punkt üks, kui me täidame tühjad kohtuniku kohad. Eelmisel aastal säästis riik 500 000 eurot selle pealt, et kohtunike kohti, mis olid tühjad, ei täidetud," ütles Tartu ringkonnakohtu esimees Tiina Pappel.

17 riigikohtunikku 19-st on leidnud, et kohtute liitmine võib olla põhiseadusvastane.

Kohtute haldamise üleandmine kohtutele on plaanitava reformi see osa, millega kohtunikud pigem nõustuvad.

"Selles osas on kohtud kindlasti toetamas seda lähenemist ja see on pikaajaline kohtute soov olnud," ütles Bobrõšev.

Kui kohtureform heakskiitu leiab, hakkab uus süsteem kehtima 2027. aasta algusest.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:18

Haapsalu raudteemuuseum ehitab jaamahoone ees seisvatele veduritele ümber aia

21:18

Narva vanim ajaleht otsib uut omanikku

21:14

Kohtunike sõnul koondab kohtureform õigusabi keskustesse

20:54

Sahra Wagenknecht astub enda asutatud partei juhi kohalt tagasi

20:48

Teisipäeval on Eestis sompus sügisilm

20:45

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

20:15

Tartu uus linnavõim jagas abilinnapeade kohad

20:08

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

19:57

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:57

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

12:37

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

06:12

Riigiprokurör: kokaiin on Eestis tavatarbijale üha kättesaadavam

09.11

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

06:19

Riigikogulane ja linnavolinik Korobeinik soovib lõpetada kahel toolil istumise

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

17:25

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

09.11

Puusepp: iga võidetud päev Pokrovskis tähendab venelastele lisakaotusi

09.11

Hundid hirmutasid Harjumaal Muuksis asuvat talu

ilmateade

loe: sport

20:45

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

20:08

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

18:48

Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

loe: kultuur

18:45

Elektriteater avas Tartu raekoja platsil uue kinosaali

18:04

PÖFF-il esilinastub Indrek Spungini dokumentaalfilm Velikije Lukist

17:46

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

17:12

Eesti keeles ilmus René Girardi poleemiline teos "Vägivald ja püha"

loe: eeter

16:04

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

14:40

Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

12:46

Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

11:14

Lauli Koppelmaa: ma ei suuda oma last kõikidest lapsepõlvetraumadest säästa

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (10.11.2025 18:00:00)

17:45

Tallinn lubab kõnniteed lumest puhastada kaheksa tunni jooksul

15:30

Raadiouudised (10.11.2025 15:00:00)

15:20

Euroopa Komisjon muutis eelarve ettepanekut põllumeeste kasuks

12:25

Raadiouudised (10.11.2025 12:00:00)

09:45

Korobeinik soovib seadusega lõpetada kahel toolil istumise

09:20

Raadiouudised (10.11.2025 09:00:00)

00:15

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

00:15

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

00:15

Päevakaja (08.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo