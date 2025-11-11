Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

Transpordiamet renoveeris paar aastat tagasi Võru-Tartu teele jääva Osula ristmiku, ent liiklust see ohutumaks ei muutnud. Eelmisel aastal juhtus ristmikul kolm inimkannatanuga õnnetust. Kuigi amet vähendas teelõigul piirkiirust on ristmikul endiselt probleeme.

Osula ristmik asub Võru-Tartu maanteel ja jääb Võru linnast kümne kilomeetri kaugusele. Tegemist on piirkonna suurima liikluskoormusega teega, kus sõidab ka palju raskeveokeid, mis sõidavad Osulas asuvate saekaatrite suunast kui ka suunal. Kohalike vaatest on tegemist ebaturvalise ristmikuga, kuna seal on toimunud mitmeid liiklusõnnetusi.

"Mis seal seda probleemi tekitab on, et inimesed soovivad teha vasakpööret, olgu see siis peateelt kõrvaltee peale või siis kõrvalteelt peateele ja siis ei märka lihtsalt vastutulevat autot või külje pealt tulevat autot," ütles politsei- ja piirivalveameti kagu jaoskonna patrullitalituse grupijuht Taisto Paju.

Viimane sündmus leidis aset läinud pühapäeva pärastlõunal, mil Tartu poolt mööda peateed liikunud juht soovis teha vasakpööret ja keeras vastassuunast tulnud juhile ette. Keegi õnnetuses viga ei saanud. Kõik see juhtus vaatamata sellele, et transpordiamet oli juba kevadel teinud muudatusi ristmiku ohutumaks muutmiseks.

"Me oleme alandanud piirkiirust 70 kilomeetrini tunnis, suvi läbi ei olnud õnnetusi ja ega täna seal midagi enamat ka lihtsalt teha ei saa. Iseasi on ka see, kui palju juhid seal piirkiirusest kinni peavad," ütles transpordiameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal.

Politsei peab arvestust inimkannatajatega õnnetuste üle – neid on ristmikul toimunud kolm, kõik eelmine aasta.

"On ju tegu isegi valgustatud ristmikuga, aga see ka ei ole päästnud, kuigi nähtavus on nagu hea ja nüüd on kiirused ka maha tõmmatud, loodame et rohkem ei juhtu," sõnas Taisto Paju.

Janar Taal kinnitab, et ristmikule ei ole plaanis paigaldada kiiruskaameraid, samuti ei ole plaanis ristmikku kuidagi ümber ehitada.

"Täna on pigem mure ikkagi seal, et juhid on meil kärsitud, ei jälgita, ei arvestata üksteisega. Ega see viimane õnnetus on ka seotud, ja analoogseid on veel olnud üks või kaks korda, kus ei lasta otsetulijat, peateelt tulijat läbi täna," rääkis Taal.