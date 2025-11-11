Nõmmel sulgeb uksed Tallinna vanim kingapood

Ilmselt pole Eestis ühtegi teist kingapoodi, mis oleks raiutud raamatusse. Nõmme jaama lähistel asuv ja 64 aastat tegutsenud kingapood on andnud kirjanik Jaanus Vaiksoole ainest terve sarja põnevike kirjutamiseks. Nüüd on sari valmis ja poodki paneb varsti uksed kinni.

Nõmmel on kingi müüdud 1961. aastast alates, aga Tallinna vanima kingapoe tegi kuulsaks lastekirjanik Jaanus Vaiksoo oma põnevikuga "King nr 39".

Kirjaniku sõnul oli tal ammu enne raamatu kirjutamist olemas idee, et põneviku tegevus peab olema seotud kingapoega. Nõmmel on kingapoode teisigi, aga raamatusse jõudis Pereking väga lihtsal põhjusel.

"Ma olen seal korduvalt käinud, see on väga ja tore ja sümpaatne koht, toredad müüjad ja lastele on sealt korduvalt kummikuid ja saapaid ja kingi ostetud," ütles Vaiksoo.

Pärast raamatu ilmumist tegi Vaiksoo lastele kingapoetuure, kus esmalt käidi poes ja siis sõideti rongiga vanalinna teisi sündmuskohti uudistama.

"Neid huvitas isegi see, et kas number 39 meeste kinga olemas üldse on ja meil oli ja see oli kummastav. See neid väga huvitas. Raamatu kohta oli veel veidraid küsimusi, et kas müüja Jekaterina ka teil ikka edasi töötab," lausus Perekinga omanik Tiiu Valkenlau.

Kel "Kinga nr 39" käepärast pole, siis müüja Jekaterina oli see, kes raamatus mitme mehe südame ärevalt põksuma pani. Valkenklau sõnul tuli nii mõnigi täiskasvanu poodi jutuga, et sai sellest teada tänu põnevikule. Esmaspäeval tuli trükist sarja viimane ehk viies raamat, "King nr 43".

"(Number) 43 algab jälle Nõmmelt. Nii palju ütlen huvilistele, et see algab peaaegu samamoodi nagu algas 39 ja sealt kingapoest läheb ka tegevustik vilksti mööda," ütles Vaiksoo.

On omamoodi sümboolne, et nüüd, kus sarja viimane raamat on ilmunud, saab läbi ka legendaarse kingapoe aeg.

"Väga, väga kahju. Ma olen 57 aastat ainult jalatseid müünud. Ma olen õppinud selle kõrvalt, ma olen lapsi kasvatanud ja kõik on selle töö kõrvalt ja nüüd mul saab 57 aastat tööl oldud ja pean poe kinni panema," lausus Valkenlau.

Sulgemise põhjuseid on mitu: ühest küljest majanduslangus, teisalt on kunagine Kommunaari esinduspood jäänud põhikäiguteedest kõrvale. Nõmmekatele tegi uudis poe sulgemisest tuska.

"Paar ostjat on isegi tulnud ja nutnud siin ja mulle kommigi toonud, et aitäh, et te olite," lausus Valkenlau.