Vene armees loodi esimesed eraldi drooniüksused

Vene sõdurid kinnitamas droonile Molnija-2 tankitõrjemiini.
Vene sõdurid kinnitamas droonile Molnija-2 tankitõrjemiini. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Alexei Konovalov
Venemaa relvajõududes on moodustatud esimesed koosseisulised mehitamata süsteemide väeüksused, teatas selle väeliigi ülema asetäitja.

"Uue relvajõudude haru struktuur on kindlaks määratud, mehitamata süsteemide vägede ülem on ametisse nimetatud ja kõigil tasanditel on loodud sõjaväe juhtorganid," ütles droonivägede asejuht, polkovnik (lääne mõistes kolonel – toim.) Sergei Ištuganov ajalehele Komsomolskaja Pravda.

"Moodustatud koosseisulised (v.k. штатные - toim.) polgud ja muud üksused," lisas ta.

Ištuganovi sõnul korraldatakse droonivägede lahingutegevust ühtse plaani kohaselt ja koordineeritult teiste väegruppide üksustega. See võimaldab mehitamata süsteeme tõhusalt integreerida üldisesse lahinguvälja juhtimis- ja kontrollsüsteemi.

Vene uudisteagentuur Interfax meenutas, et 2024. aasta detsembris teatas kaitseminister Andrei Beloussov uue relvajõudude haru – mehitamata süsteemide vägede – loomisest.

2025. aasta juunis kuulutas president Vladimir Putin välja vajaduse tagada Venemaal arendatavate mehitamata süsteemide vägede võimalikult kiire ja kvaliteetne loomine ja arendamine.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax

