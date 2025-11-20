Harri Tiido: Putini USA-st

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Jessikka Aro abil vaatluse all Venemaa ja Ameerika Ühendriigid. Vene luureagentuurid toetavad USA-s jõude, kes demoniseerivad naisi, mõistavad hukka abordid ja nõuavad nende keelustamist ning see läheb eriti hästi peale kristlikele paremäärmuslastele, märgib Tiido.

Võtan ette Soome ajakirjaniku Jessikka Aro raamatu "Putini USA. Nii Venemaa lagundab ja valitseb USA-s" (Jessikka Aro, "Putinin USA. Näin Venäjä hajoittaa ja hallitsee Yhdysvalloissa", 2025).

Aro väidab, et 2024 presidendivalimistel sai Venemaa strateegilise ja pikaajalise töö tulemusena USA-s võimule Kremli huve esindava administratsiooni. Ma ise küll arvan, et nii lihtne see ei olnud. Ameerikas endas oli samuti soodus pinnas trumpismile ja kaasa aitasid kohalikud tegijad, kuigi Venemaa püüdis omalt poolt sellele toetust anda.

Aro toob näiteid valimiste eelsest netitrollimisest vandenõuteooriatega, mille kohaselt senine USA eliit olnud saatanlik pedofiilide kamp. Ning et Trumpi tapmise ähvarduste taga olnud CIA koostöös George Sorose, Barack Obama, Hillary Clintoni ja Mike Pence'iga. Sellel teoorial olnud X-is 11 miljonit klikki.

Kreml teab, et lõhet demokraatide ja vabariiklaste vahel on võimalik veelgi süvendada. Ajakirja Scientific American andmeil on neuroloogia toonud esile erinevuse konservatiivide ja liberaalide ajutegevuses. Konservatiivid tahavad turvalisust, ennustatavust ja autoriteetsust. Liberaalid hindavad uudsust ja mitmekülgsust. Konservatiivid ja liberaalid reageerivad ka hirmule erinevalt, konservatiivid kogevad maailma rohkem hirmutava paigana kui liberaalid. Ja konservatiivid levitavad Vene trollide postitusi 30 korda sagedamini.

Aro vestles CIA luureasjatundja Sean Wiswesseriga, kellelt on 2026. aasta kevadel ilmumas raamat Vene varjatud sõjapidamisest. Wiswesseri sõnul on Vene luure eesmärk külvata usaldamatust demokraatia vastu, kuna Vladimir Putin ja tema lähikond ei kannata mõtet, et rahvas võiks ise oma saatuse üle otsustada.

Vene aktiivoperatsioonid ei keskendu ühele poliitikule või ühtedele valimistele. Eesmärk on kõigutada lääne ühiskondi, et Vene rahvas arvaks, et demokraatia kui kontseptsioon ei saa võita. Venemaa tahab näidata, et Moskva ja tema diktaatorlikud liitlased valitsevad riiki paremini.

Venemaa on mõistnud, et tehnoloogilise sõjapidamise võidujooksus ei pruugi ta rajal püsida. Seetõttu kujunes 2000. aastate algul mõte teisest rindest. See tähendab mõjuisikuid ja ajakirjanikke, ostetavaid või meelitatavaid poliitikuid, kes toetavad Kremli seisukohti. See olla Vene hübriidsõja tuum. BBC andmeil olevat Venemaa maksnud näiteks ühele Tennessee osariigi ettevõttele kümme miljonit dollarit, et too levitaks sisu, millesse oli peidetud Vene valitsuse sõnumeid.

Venemaa sõjaväeluure GRU kasutab USA valijate mõjutamisel ka tehisaru. Tolle loodud valeinfot jagatakse tegelikke uudistelehekülgi jäljendavate kanalite kaudu. Putinile olla tehisaru üldse südamelähedane. Ta ütles juba 2017. aasta sügisel, et tehisaru on tulevik mitte ainult Venemaa, vaid kogu inimkonna jaoks. See, kes selles valdkonnas liidriks tõuseb, tõuseb ka kogu maailma valitsejaks.

Üks meede Vene infosõjas on konservatiivsuse muutmine relvaks. Selle taustaks on massiivne Projekt Rossija nimeline teooria, millest oleme varem juba rääkinud. Ja muide, asepresident JD Vance'i Müncheni kõnes 2025. aasta jaanuaris sisaldub kattuvusi selle projekti ideedega. Vance väitis, et Euroopa on eemaldunud ühistest väärtustest ja demokraatiast. Vene meedia teatas seepeale, et Vance pani läänele diagnoosi. Samas ühendati see esinemine Vene vandenõuteooriaga läänemaade väidetavalt kasutatavast valimistega manipuleerimisest ja Euroopat ohustavatest migrantidest.

Näib, et lääne paremäärmuslased ja osa mõõdukatest parempoolsetest on valmis alluma Kremli infoturbedoktriini vaimsele ja moraalsele mõjule.

Suurt tähelepanu pöörab Kreml religiooni rollile. Kui USA 2019. aastal valimisteks valmistus, olid kõik 15 suurimat kristlikku netilehekülge Vene trollide kontrolli all. Trollitehaseid juhiti Peterburist, kuid ka Makedooniast ja Kosovost. Valimiste eel oli trollitehaste lehekülgedel Facebookis 140 miljonit ameeriklasest jälgijat. Olid trollijate rühmad, kes keskendusid patriotismile, rände peatamisele, piiride turvalisusele, vähemuste õigustele ja usuasjadele.

Kamala Harrise vastu korraldati samasugune sotsiaalmeediakampaania nagu varem Hillary Clintoni vastu. Teda süüdistati nii saatanlikkuses kui ka Vene-vastasuses. Vene luureagentuurid toetavad USA-s jõude, kes demoniseerivad naisi, mõistavad hukka abordid ja nõuavad nende keelustamist. See läheb eriti hästi peale kristlikele paremäärmuslastele.

"Putinistlikust doktriinist on nüüd saanud USA paremäärmuslaste jaoks hea valitsemise eeskuju."

Putini toetust USA-s on ka uuritud ja välja tuuakse kristlike natsionalistide ringkonnad, keda sõltuvalt arvestusviisist on üle saja miljoni ja enamus neist toetab Trumpi. Putini Venemaa on aga nende jaoks valge etnoriigi kuvand. Huvitaval kombel olid samad ringkonnad omal ajal ägedad antikommunistid, nüüd aga võitlevad nad saatanliku demokraatliku partei süvariigi vastu. Putinistlikust doktriinist on nüüd saanud USA paremäärmuslaste jaoks hea valitsemise eeskuju.

Üks Vene infopsühholoogiline meetod on niinimetatud Suur Vale. See toimib, kuna inimesed on heausksed ega suuda ette kujutada, et keegi teadlikult suurt valet esitaks. Ehk siis ei ole ka võimalik, et Donald Trump suurt valet levitaks.

Eraldi teema on Trumpi pikaajaline seos Venemaaga. Vene julgeolekunõukogu endine juht Nikolai Patrušev ütles, et valimistel edu saavutamiseks tugines Trump jõududele, kelle ees tal oli kohustusi, kuna vastutustundliku inimesena oli tal kohustus vastavalt käituda. Aro sõnul näeb Patrušev Trumpi kuuleka nukuna, kes truult kordab Kremli infosõja põhisõnumeid. Paljud USA asjatundjad on aastaid püüdnud äratada üldsust nägema Kremli ja Trumpi väärastunud suhteid, kuid mitte eriti edukalt.

Trumpi administratsiooni meelelaadist on hea näide USA luureagentuuri uue juhi Tulsi Gabbardi suvine raport, milles seatakse kahtluse alla kõik USA luure varasemad uuringud Vene sekkumisest USA valimistesse. Ja üllatav on ka raportis sisalduv viide Vene luure andmetele. Ehk siis USA luure kasutab allikana Vene luure materjale.