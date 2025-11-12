Riigikogu võttis vastu automaksu muudatuse peredele

"Kuni 19. aastase sünnipäevani saab lapse vanem või eestkostja sada eurot aastas maksusoodustust. See on mõeldud, et soodustuda suuremate perede paremat toimetulekut. Ja kui aasta jooksul sünnib laps, kasvõi 31. detsembril, siis ikkagi see 100 eurot kehtib tervele aastale," lausus rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond).