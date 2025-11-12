Riigikogu võttis vastu automaksu muudatuse peredele
Riigikogu võttis vastu automaksu seaduse muudatuse, millega nähakse ette igale perele automaksu soodustust kuni 100 eurot aastas iga alaealise lapse pealt.
"Kuni 19. aastase sünnipäevani saab lapse vanem või eestkostja sada eurot aastas maksusoodustust. See on mõeldud, et soodustuda suuremate perede paremat toimetulekut. Ja kui aasta jooksul sünnib laps, kasvõi 31. detsembril, siis ikkagi see 100 eurot kehtib tervele aastale," lausus rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond).
Toimetaja: Mari Peegel
Allikas: Aktuaalne Kaamera