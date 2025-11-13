Euroopa Parlament kiitis heaks 2040. aasta kliimaeesmärgi lahjendatud kujul

Kliimaeesmärki puudutav tekst on suures osas koopia seisukohast, mille EL-i valitsused ka 5. novembril heaks kiitsid. Selles tehakse ettepanek vähendada riigisiseseid heitkoguseid 85 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega ning lubada EL-il viis protsendipunkti oma kliimaeesmärgist täita ostes rahvusvahelisi süsinikukrediite ehk suunata eesmärgi täitmine osaliselt välisriikidesse.

Enamus Euroopa Parlamendi liikmeid toetas vastuolulise eesmärgi heakskiitmist: poolt hääletas 379, vastu 248 ja erapooletuks jäi 10 saadikut.

Vabaktsentristlikud Sotsiaaldemokraadid ja Demokraadid (S&D), liberaalne Renew Europe, Rohelised ja vasakpopulistlikud fraktsioonid ning osa paremtsentristlikust Euroopa Rahvaparteist (EPP) toetasid 2040. aasta kliimaeesmärgi vastuvõtmist. Vastu olid Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR) ning parempopulistlikud fraktsioonid Euroopa Patrioodid ja Rahvusriikide Euroopa (ESN).

Saadikud kiitsid heaks ka muudatusettepanekud, mille kohaselt peavad kõik eesmärgi täitmiseks kasutatavad süsinikukrediidid olema nõuetekohaselt reguleeritud, tagama tegeliku heitkoguste vähenemise, mitte kahjustama keskkonda ning kaitsma investeeringuid Euroopa puhastesse tehnoloogiatesse.

Järgmise sammuna algavad eelnõu üle institutsioonidevahelised läbirääkimised parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vahel, enne kui see seadusena vastu võetakse.

EPP kiitis koostöös parempopulistidega heaks rohenõuete leevendamise

Euroopa Parlamendi saadikud leppisid neljapäeval kokku vabastada rohkem ettevõtteid rohearuandluse nõuetest, pärast seda kui paremtsentristlikud, parempoolsed ja parempopulistlikud fraktsioonid ühinesid, et võtta vastu EL-i esimene laiaulatuslik lihtsustamispakett.

Tulemus näitab EPP valmisolekut hüljata oma traditsioonilised tsentristlikud liitlased ja viia parempopulistlike fraktsioonide toel ellu oma dereguleerimiskava. See loob pretsedendi parlamendi edasiseks seadusloomeks kogu ülejäänud mandaadi ajaks.

Parempopulistlikud fraktsioonid Euroopa Patrioodid ja ESN ning mõned liberaalid hääletasid nende muudatuste poolt, mida paremtsentristlik EPP Euroopa Komisjoni esimesele laiaulatuslikule lihtsustamiseelnõule esitas. Neidsamu muudatusi toetasid ka parempoolsed Euroopa Konservatiivid ja ECR.

Muudatustega tõstetaks ettevõtete kestlikkusaruandluse ja hoolsuskohustuse reeglite künnist, mistõttu peab veelgi vähem ettevõtteid oma keskkonnajalajäljest aru andma.

Muudatuste poolt hääletas 382, vastu 249 ja erapooletuks jäi 13 saadikut.

Parlament hääletas ka selle poolt, et kaotada EL-i hoolsuskohustuse reeglite raames ettevõtetelt nõutavad kohustuslikud kliimaülemineku kavad. Need kavad oleksid kohustanud ettevõtteid viima oma ärimudelid kooskõlla Pariisi kokkuleppe kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärkidega.

Otsusele eelnesid kuudepikkused pingelised läbirääkimised, mille käigus EPP, vasaktsentristlikud S&D ning tsentristlik Renew ei suutnud omavahel kokkuleppele jõuda, kui suures ulatuses aruandlusnõudeid leevendada.

Kestlikkuse koond-eelnõuga vaadatakse üle EL-i keskkonnateabe avalikustamise ja tarneahela läbipaistvuse eeskirjad, et vähendada ettevõtete halduskoormust ja tõsta nende konkurentsivõimet.

Parlament alustab nüüd Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi, et kujundada eelnõu osas lõplik ühine seisukoht.