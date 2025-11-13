X!

Saksamaa valitsus jõudis sõjaväekohustuse osas kokkuleppele

Saksamaa sõdurid
Saksamaa sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Leon Kuegeler
Saksamaa valitsusparteid jõudsid kompromissini kohustusliku ajateenistuse taastamise küsimuses. Plaani kohaselt jääks teenistus vabatahtlikuks, kuid vajadusel saaks parlament kehtestada ka kohustusliku ajateenistuse, kirjutab Politico.

Kolmapäeva õhtul paremtsentristlike Kristlike Demokraatide (CDU) ja vasaktsentristlike Sotsiaaldemokraatide (SPD) sõlmitud kokkulepe on koalitsiooni teine katse lahendada riigi üks vastuolulisemaid kaitseväereforme.

Eelmine eelnõu kukkus läbi pärast seda, kui kaitseminister Boris Pistorius avaldas vastuseisu mudelile, mille järgi oleks noored teenistusse suunatud loosi teel.

Neljapäeva hommikul avaldatud kompromiss näeb ette kohustuslikku registreerimist ja arstlikku läbivaatust, kuid ajateenistusse kutsumine sõltub parlamendi eraldiseisvast otsusest – tegemist on poliitilise keskteega.

Uue plaani järgi registreeritakse kõik 18-aastased Saksamaa kodanikud ametlikult teenistusse. Mehed peavad täitma kohustusliku küsimustiku oma füüsilise vormi ja teenistusvalmiduse kohta. Olulise muudatusena leppisid võimuerakonnad kokku, et taaskehtestavad kohustusliku arstliku läbivaatuse 18-aastastele meestele, alustades 2008. aastal sündinutest. See annab valitsusele varakult ülevaate, kes võiksid vajadusel teenistusse asuda.

Peamine kompromiss peitub aga järgmises – vabatahtlike nappuse korral ei aktiveerita kutseid automaatselt, vaid luuakse hoopis "vajaduspõhine teenistuskohustus", mis rakendub ainult siis, kui parlament selle poolt hääletab. Kui seadusandjad otsustavad, et julgeolekuolukord või personalipuudus õigustab kohustuslikku teenistust, valib Bundeswehr struktureeritud protsessi kaudu välja ainult vajaliku hulga ajateenijaid, kasutades loosimist üksnes viimase abinõuna.

Vabatahtlike arvu suurendamiseks näeb kokkulepe ette uusi stiimuleid: 2600 euro suurune kuupalk, auto- või veoautojuhilubade toetus pärast üheaastast teenistust ning uus staatus pikaajalistele vabatahtlikele.

Kompromiss sätestab ka seadusliku eesmärgi kasvatada vägede suurust 255 000–270 000 tegevväelaseni, millele lisandub umbes 200 000 reservisti. See on kooskõlas Saksamaa NATO kohustustega ja parlament vaatab eesmärgi üle kaks korda aastas. Praegu on Saksamaal umbes 182 000 sõdurit.

Eelnõu jõuab parlamenti hääletusele eeldatavasti aasta lõpuks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

