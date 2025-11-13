ERR Washingtonis: mõni USA föderaaltöötaja kasutas tööpausi loominguliselt

USA valitsussektori taasavamise järel naasevad nüüd tööle ka sajad tuhanded ametnikud, kes olid tööseisaku ajaks saadetud palgata puhkusele. Mõned föderaaltöötajad kasutasid aga sunnitud pausi loominguliselt.

Oktoobri alguses saadeti valitsussektori tööseisaku tõttu sajad tuhanded föderaaltöötajad palgata puhkusele. Nende seas ka maksujurist Isaac Stein, kes otsustas sundpuhkusele jäädes täita oma lapsepõlveunistuse ja avas Washingtonis hot dogi putka.

"Igapäevaselt olen maksuadvokaat, ma koostan pensioniplaanide eeskirju USA maksuameti peajuristi büroos," ütles ta.

Uudis uuest toidukohast levis kiiresti üle linna ning viimastel päevadel on ta valmistanud üle 90 "kuuma koera" päevas.

"Ma töötan selles majas seal ja kõndisin Harrison Teeteri toidupoodi ning nägin teda kord ja see tundus mulle huvitav, sest tal oli ülikond seljas. Hot dogi müüjat ei näe tavaliselt ülikonnas," lausus Jerry.

"Nägin teda paar nädalat tagasi uudistes ja siis juhtusime selles piirkonnas ostlema. Nägime, et ta on siin, ning mõtlesime, et oleks lahe sellest osa saada," ütles Brady.

Steini hot dogid osutusid nii populaarseks, et päeva lõpus on ta sageli pidanud viimased kliendid tühjade kätega koju saatma.

Kuigi Stein ei osanud aimata, et tööseisakust saab ajaloo pikim, on ta nautinud igat päeva kaaslinlastele lõunat pakkudes.

"Mul oli kavatsus inimesi kokku tuua. Ja see on osutunud edukamaks, kui ma ootasin. Inimesed järjekorras suhtlevad omavahel, veedavad aega ja lõbutsevad. See on täpselt see, mida ma lootsin," rääkis Stein.

Järjekorras leidus ka riigiametnikke, kes näevad valitsuse tööseisakut osana oma tööst. Siiski tunti kergendust, et kongressis jõuti lõpuks kokkuleppele.

Kuigi Stein on oma uuest ametist palju rõõmu tundnud, ootab ta siiski tööle naasmist.

"Loomulikult. Viimastel nädalatel olen seltskonda töökaaslasi näinud ja see oli tore, aga ma igatsen neid kontoris näha," lausus ta.

Nüüd, mil valitsus on taas avatud, naaseb Stein oma põhitööle, kuid kavatseb hot dogi äri nädalavahetustel jätkata.