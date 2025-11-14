Ukraina põgenikud hakkavad Saksamaal saama madalamaid toetusi

Saksamaale pärast selle aasta 1. aprilli saabunud Ukraina varjupaigataotlejad hakkavad saama samal tasemel toetust teiste pagulastega ja mitte Saksamaa kodanikele kättesaadavat töötutoetust, vahendas reedel uudisteagentuur Ukrinform viitega väljaandele Bild.

Valitsuskoalitsioon on reformis juba kokku leppinud. Bildi andmetel jõudsid siseminister Alexander Dobrindt ja sotsiaalminister Bärbel Bas selles küsimuses kokkuleppele.

See tähendab, et kõik ukrainlased, kes saabuvad Saksamaale pärast 1. aprilli 2025. aastal, klassifitseeritakse varjupaigataotlejateks ja saavad seetõttu õigusliku staatuse muutuse tõttu madalamaid väljamakseid.

Algselt plaanis valitsus tühistada tagasiulatuvalt töötutoetuse kõigile Saksamaal viibivatele ukrainlastele, kuid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused olid sellele sammule vastu, sest pidasid seda teostamiseks liiga keeruliseks.

Ametnikud loodavad, et muudatus julgustab ukrainlasi aktiivsemalt tööd otsima.

Praegu saavad ukrainlased üksikisiku põhilise töötutoetusena 563 eurot kuus. Riik katab ka eluaseme-, kütte- ja kommunaalkulud.

Varjupaigataotlejate hüvitiste seaduse kohaselt saavad abisaajad aga 196 eurot isiklikeks vajadusteks ja 245 eurot hädavajalikeks kulutusteks, mille seas toit ja riided ehk kokku 441 eurot kuus. Need vahendid kantakse spetsiaalsele maksekaardile, mida saab kasutada ostude sooritamiseks, kuid mis ei võimalda sularaha väljavõtmist.

Saksamaal elab praegu umbes 1,2 miljonit ukrainlast, nende arv on viimasel ajal kasvanud ja seda peamiselt alla 22-aastaste noorte meeste sissevoolu tõttu.