Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna

Aastane palgakasv oli arstidel 12 protsenti.
Aastane palgakasv oli arstidel 12 protsenti. Autor/allikas: creative commons
Tervisekassa nõukogu tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku muuta perearstile pearaha maksmise tingimusi, nii et edaspidi võetaks lisaks patsiendi vanusele arvesse ka seda, kui palju haigusi ta põeb.

Tervisekassa nõukogu on saanud valmis ettepanekud, millega muudetaks muu hulgas tervishoiuteenuste loetelu ning kiirabi ja kaugkonsultatsioonide eest tasumise tingimusi.

Tervisekassa tervishoiuteenuste arendamise portfellijuht Liis Kruus ütles ERR-ile, et uuendamisele lähevad perearstiabi rahastuspõhimõtted.

"Muudetakse pearaha maksmise tingimusi, võttes edaspidi lisaks vanusele arvesse ka patsiendi haiguskoormust. Tekivad vanuserühmad 0–3, 3–6, 7+ aastat ja haiguskoormuse rühmad 0, 1, 2, 3–4, 5+ haigust," loetles Kruus.

Lisaks kehtestatakse eraldi pearahad perearstile ja ühe juriidilise isikuna moodustatud tervisekeskustes tegutsevale perearstile.

Muutub baasraha piirhind, mis edaspidi katab ka patsientide arvust mittesõltuvad kulud ruumidele, infotehnoloogiale ja muule sellisele.

Ka muudetakse kaugusetasu arvutamise aluseid: kui praegu lähtutakse sellest, kui kaugel on lähim haiglavõrgu haigla, siis edaspidi tuleb arvesse võtta ka asutustiheduse näitajat ja piirkonna suhtelist vaesust.

Eriarstiabi puhul lisanduvad erialaühenduste ettepanekute alusel uued kulutõhusad tõenduspõhised teenused nii kardiokirurgias, diagnostikameetodites kui veel mitmes valdkonnas.

Uuendatakse ka olemasolevate teenuste hindu, et tagada kindlustatud inimestele paremad ravivõimalused ning optimaalsed hinnad.

Laboriteenuste piirhind langeb 15 protsenti

Optimeerimine ootab individuaalse füsioteraapia teenust, samas pikendatakse vaimse tervise teenuste tagamiseks psühhiaatrias juhtumikorraldust ning nüüdisajastatakse otorinolarüngoloogia ja patoloogia eriala teenuste piirhindu ja rakendustingimusi.

Laboriteenuste piirhindu alandatakse 15 protsendi võrra, kuni saab valmis uus ajakohastatud laboriuuringute kulustruktuur. See on tekitanud haiglates erinevaid reaktsioone.

Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et suurhaiglaid mõjutab laboriteenuste hinnakärbe, millega tervisekassa loodab saavutada 24 miljonit eurot kokkuhoidu, kõige enam.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri hinnangul peaks tervisekassa, kui kavatseb niisuguse kärpe ellu viia, korrastama ühtlasi hinnataset laiemalt ehk suurendama nende teenuste rahastust, mille praegused piirhinnad tegelikke kulusid ei kata.

Ka Tallinna Lastehaigla pole sellega rahul: haigla juhatuse esimees Konstantin Rebrov ütles, et nende eelarve on niigi pingeline ning pediaatrilised teenused on alarahastatud, mistõttu need vajaksid tegelike kuludega kooskõlasse viimist.

Väikehaiglad, vastupidi, võivad muudatusest isegi võita, kui laboriteenuse arvelt vabanev raha näiteks erakorralise meditsiini osakonna (EMO) valmisolekutasudesse ümber suunatakse, ütles Lõuna-Eesti Haigla juhatuse esimees Arvi Vask.

Tervisekassa ettepanekutes on välja toodud ka mullu nüüdisajastatud EMO-de valmisolekutasude korrigeerimine ja kinnipidamisasutuste valmisolekutasude piirhindade korrigeerimine, kuid tervishoiuteenuste arendamise portfellijuht ei täpsustanud, millises suunas need hinnad liiguvad.

Sõeluuringud laienevad

Terviseedenduse valdkonnas tegi tervisekassa sotsiaalministeeriumile ettepaneku käivitada üleriigiline vastsündinute tsüstilise fibroosi sõeluuring.

Lisaks pikendatakse kopsuvähi sõeluuringu juhtprojekti teenuste rakendumist kuni 2027. aasta lõpuni ja lisatakse võimalus maksta perearstidele projektiga liitumise esimesel aastal motivatsioonitasu. 

Muutub jämesoolevähi peitveretesti piirhind, sest teenus on saanud juurde uusi hinnakomponente.

"Muudatus on seotud testide hankimise ja korraldusega, mis liigub 2026. aasta algusest sõeluuringus kinnitatud laboriteenuse pakkujatele," selgitas Kruus.

Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma lisatakse 56-aastased inimesed ning samuti täiendatakse pneumokokknakkuse vaktsineerimise sihtrühmi.

Mitmete kasvajaliste haiguste, kahe raske kroonilise ja kahe harvaesineva haiguse jaoks lisanduvad uued haiglaravimid.

Õenduses ja hambaravis on muudatusi Kruusi sõnul minimaalselt.

Kõigi nende uuenduste mõju tervisekassa tuleva aasta eelarvele on 5,07 miljonit eurot.

Tervisekassa puudujääk on tuleval aastal riigieelarve strateegia kohaselt 105 miljonit eurot ning valitsus ootab asutuselt kärpeid ja senisest jõulisemat töö tõhustamist.

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

15.11

Michal majanduskasvu nõukojast: seal on olnud ka kurioosumeid

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

16.11

Purga: riik ei saa ega peagi kõiki teatreid toetama

16.11

ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

16.11

Tõnu Oja: intelligentset ja huvitavat vaidlust enam ei peeta

