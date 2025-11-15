Majanduskasvu nõukoda lõpetab uuel aastal ettepanekute tegemise

Märtsis valitsuse kokku kutsutud majanduskasvu nõukoda on valitsusele esitanud umbes 700 unikaalset ettepanekut riigi efektiivistamiseks. Uuest aastast lõpetab kogu uute ettepanekute tegemise ja asub tehtud ettepanekute elluviimist jälgima.

Majanduskasvu nõukoja valitsusele esitatud 700 ettepanekut on seinast-seina – väga väikestest ja tehnilistest väga suurte ja põhimõttelisteni. Ettepanekuist 323 on praegu ministeeriumites analüüsimisel.

Valitsus on otsuse teinud 315 ettepaneku osas, millest 249 toetas ja 66 mitte. Näiteks ei leidnud toetust ettepanek loobuda kaudsete maksude kehtestamisest, riigistada sidevõrk, tühistada haagiste liikluskindlustus või vabastada jootraha käibemaksust.

Nõukoja juht Viljar Arakas ütles, et kuidagi halvasti ta ennast ei tunne seetõttu, et osa ideid eitava vastuse said.

"Avalikust sektorist kõige parem vastus on jah. Paremuselt teine vastus on ei, saab eluga kiirelt edasi minna. Kõige hullem vastus on, et menetleme," märkis Arakas.

Valitsuse toetuse leidsid näiteks ettepanekud koatada kogu alkoholiregister, arvata lisaks välja erialasid sisserände piirarvu alt, loobuda kogu ESG raporteerimisest ja tõsta koondumise kontrolli piirmäärasid.

Riigikogu menetluses on 13 ettepanekut ja 17 on majanduskasvu nõukogu statistika kohaselt ellu viidud.

Olulisematest asjadest nimetab Arakas planeeringute lihtsustamist, töösuhete paindlikumaks muutmist ja töötajate riiki toomise lihtsustamist.

Samas plaanib nõukoda oma tegevust uuest aastast muuta, rääkis Arakas. Kui seni on esitatud peamiselt uusi ettepanekuid ja mõned on ka veel esitamisel, siis nõukoda asub nüüd esitatud ettepanekute elluviimist monitoorima.

Nimelt on järgmised riigikogu valimised 2027. aasta kevadel. Kõik eelnõud, mis riigikogu selleks ajaks vastu võtta ei jõua, langevad menetlusest välja. Tavapäraselt pool aastat enne valimisi riigikogus palju suuri menetlusi ellu ei viida ja sügisel uute algatuste läbi minek kuigi tõenäoline ei ole.

Arakas rääkis, et nõukoda saab täpselt aru, et aeg uute ettepanekute jaoks on otsas. Nõukoja mandaadi mõttes on pool tööaega ees ja detsembris plaanitakse vahekokkuvõtete.

Samal ajal on kavas kohtumised valdkondade ministritega. Energeetika- ja keskkonnaministri Andres Sutti ja majandusministri Erkki Keldoga kohtumised on juba toimunud. Araka sõnul on ministeeriumite soov ettepanekuid ellu viia erinev – mõnede huvides on majanduse elavdamine, mõnede huvides majanduse takistamine.

Ettepanekute esitamise asemel plaanib nõukoda uuest aastast keskenduda protsesside jälgimisele. "Me oleme kindlasti nõudlikud selle osas," rääkis Arakas.

Ta lisas, et kuigi ettevõtjad on harjunud kiiresti tulemusi nägema, siis nõukoda mõistab, et avalikus sektoris asjad võtavad aega.

Majanduskasvu nõukoja ettepanekute nimekirja avaldab riigikantselei oma erilehel.