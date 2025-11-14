ERR Berliinis: Saksamaa noorte seas pole ajateenistus väga populaarne

Kuigi Saksamaa võimuparteid leppisid kokku, et taaskäivitatav ajateenistus jääb esialgu vabatahtlikuks, võib riik noori mehi hakata ka kohustuslikus korras väkke kutsuma, kui vabatahtlikke pole piisavalt. Noorte seas ei ole sõjaväeteenistus ülemäära populaarne. Saksamaa vajab mõttelaadi muutust, ütles Bundestagi riigikaitsekomisjoni juht Thomas Röwekamp.

Saksa sõjavägi Bundeswehr tähistas lõppeval nädalal oma sünnipäeva noorsõdurite vande andmisega parlamendi ees. Parlamendis sees käivad aga arutelud, kuidas taastada Saksamaal ajateenistus ja kuidas see muuta Saksa noorte jaoks atraktiivsemaks.

Esialgu peavad kõik 18-aastased noormehed täitma ankeedi ja läbima kehalised katsed, väkke meelitatakse aga 2600-eurose palga ja autojuhilubade, mitte sunniga.

"Teised Euroopa riigid, eriti põhjas, näitavad, et vabatahtlikkus koos atraktiivsusega töötab. Ma loodan, et sama kehtib ka meie puhul," ütles Pistorius.

Noortega rääkides väljendavad nad isiklikult siiski pigem kõhklusi kui entusiasmi.

"Mina toetaksin seda, aga loomulikult üksnes vabatahtlikkuse alusel. Minu jaoks see enam kõne alla ei tuleks. Ma oleks seda teinud, kui selline pakkumine oleks varem tulnud. Aga praegu on mul juba teised plaanid," lausus Lennart.

"Mul on suured kahtlused inimeste tapmise osas ja sarnaste asjade osas. Ma arvan, et mina peaksin pigem Fortnite'i mängima kodus arvutis," ütles Dmytro.

"Ma arvan, et üsna paljud mängivad arvutis Call of Duty't ja neil on selles palju kogemusi. Neist võiks hea sõjaväe moodustada. Aga ma ise sõjaväkke ei läheks. Mul on eetikaprobleemid sellega. Ma ei tapaks ühtegi inimest," lausus Felix.

"Ma olen ise Punases Ristis aktiivne. Sellest lähtuvalt ma mõtleks järele, mis minu jaoks mõttekas on. Aga isiklikult ma võiksin endale ette kujutada küll, et ma läheksin Bundeswehri," ütles Johannes.

Bundestagi riigikaitse komisjoni juht Thomas Röwekamp tunnistab, et tegemist on keerulise ülesandega.

"See põlvkond ei ole harjunud arutlema sõja ja rahu üle ja sõjaväelise teenistuse üle, sest nad on kasvanud üles uskumusega igavesest rahust. Me peame minu arvates läbi tegema meelemuutuse, et piisavalt paljud noored inimesed oleksid võimelised ja valmis armees teenima. Valmisolek kaitsta meie vabadust, riiki ja demokraatiat ei ole töö, mida peaksid tegema teised inimesed," lausus Röwekamp.

Peagi selgub, kas riigil õnnestub sõjavägi popiks muuta või tuleb kasutada ka sundi. Valitsus on eesmärgiks seadnud Saksa väge hüppeliselt kasvatada ja muuta see Euroopa võimsaimaks.