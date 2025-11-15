Trumpi sõnul plaanib ta nõuda BBC-lt kuni viis miljardit dollarit kahjutasu

BBC küll vabandas ühe tema kõne eksitava montaaži eest, kuid keeldus kahjutasu maksmast.

"Me kaebame nad kohtusse ühe kuni viie miljardi dollari suuruse nõudega, tõenäoliselt millalgi järgmisel nädalal. Ma leian, et pean seda tegema. Nad on isegi tunnistanud, et nad petsid," ütles Trump presidendilennuki Air Force One pardal ajakirjanikele.

Trumpi advokaadid saatsid esmaspäeval BBC-le kirja, milles süüdistasid ringhäälingut presidendi laimamises seoses videomontaažiga tema kõnest enne 2021. aasta USA Kapitooliumi rahutusi. Kirjas anti BBC-le vabandamiseks ja kahjutasu maksmiseks aega reedeni.

BBC peadirektor ja organisatsiooni uudistetoimetuse tippjuht astusid pühapäeval skandaali tõttu tagasi.