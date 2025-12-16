Trump esitas BBC-le kahjunõude 10 miljardi dollari tasumiseks

Hagi on seotud dokumentaalfilmiga, kus monteeriti eksitavalt kokku Trumpi 2021. aasta 6. jaanuari kõne oma toetajatele, jättes mulje, justkui oleks ametist lahkuv president otsesõnu kutsunud inimesi Kapitooliumi ründama.

Miamis föderaalkohtusse esitatud hagis nõuab Trump BBC-lt kahjutasu summas vähemalt viis miljardit dollarit kahe süüdistuspunkti ehk laimamise ja Florida kaubandustavade seaduse rikkumise eest.

Trump hoiatas juba varem päeval, et hagi esitamine on vaid aja küsimus.

"BBC pani mulle sõnad suhu," kurjustas USA president.

Kõnealune dokumentaalfilm oli eetris eelmisel aastal enne 2024. aasta valimisi BBC esindussaates "Panorama".

Video liitis kokku kaks eraldiseisvat lõiku Trumpi 6. jaanuari 2021. aasta kõnest viisil, mis jättis mulje, nagu oleks president selgesõnaliselt õhutanud toetajaid ründama Kapitooliumi, kus seadusandjad kinnitasid parajasti Joe Bideni 2020. aasta valimisvõitu.

"Varem austatud ja nüüd häbistatud BBC laimas president Trumpi ning moonutas tema kõnet tahtlikult, pahatahtlikult ja petlikult jultunud katses sekkuda 2024. aasta presidendivalimistesse," teatas Trumpi juriidilise meeskonna esindaja uudisteagentuurile AFP saadetud avalduses.