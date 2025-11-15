X!

Narva muuseum avas huvilistele oma hoidlate uksed

Foto: Narva Muuseum SA
Uudishimupäeva puhul avab ligi veerandsada muuseumi üle Eesti uksed oma hoidlatesse, et tutvustada kogudes leiduvad põnevaid museaale. Ida-Virumaal võõrustas uudishimulikke külastajaid Narva muuseum.

Muuseumikogu kitsukestesse ruumidesse mahub korraga vaid kümmekond külastajat. Liikuda tuleb väga ettevaatlikult, et väärtuslikke museaale mitte riivata.

5000 aasta vanuse kivikirve katsumiseks peab kindad kätte tõmbama. Narva muuseumikogus on peidus kümneid tuhandeid museaale, mida külastajad pole kunagi näinud.

"Muuseum on nagu jäämägi, mis on palju-palju suurem kui see, mida tavakülastaja näeb. Mõnikord on vaja ka seda näidata, sest praegu meil on välja pandud ainult 400 millegagi eset ja fondides on meil 83 000," ütles Narva muuseumi kuraator-koguhoidja Jaroslavna Nazarova.

Narva muuseumi kogust leiab Jüri Arraku maale, mitu kapitäit Kreenholmi kanganäidiseid, suurel hulgal mitmesugust vanavara. Elevust tekitab uraaniklaasist kruus, mis ultraviolettvalguses helendama hakkab.

"Klaas, mis oli väga moes 19. sajandil. Selles on väga-väga väike tilgake uraanisoolasid. See ei ole ohtlik, eriti kui sa ei joo sellest," rääkis Nazarova.

Külastajad on nähtust hämmingus.

"Me pole sellest isegi kümnendikku näinud. Väga kahju, et muuseumikogu on niivõrd üle kuhjatud. Kõik see jääb külastajast eemale ja pooleteise tunniga on võimatu täit ülevaadet saada," ütles muuseumikülastaja Olga.

Muuseumitöötajad annavad lootust, et varem või hiljem jõuavad museaalid kogudest näitusesaali, kuid teekond võib kesta aastaid.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

