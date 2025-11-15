Piusa külastuskeskus näitab 3D-s liivakaevanduse käike

Eesti kagunurgas on turistidel võimalik vaadata maa-alusesse maailma, mida niisama enam uudistama minna ei saa. Piusa külastuskeskuses on suurele ekraanile 3D-kujutisena toodud kunagise liivakaevanduse pimedad käigud.

Alates 2006. aastast suleti Piusa koopad turistidele, kuid nüüd on virtuaalselt võimalik külastajatel nende sammaste vahel ringi jalutada.

"Koobas ise on natuke alla poole hektari, käikude kogusüsteemi pikkus on ligi 1,5 kilomeetrit ja koobastesse on ära peidetud kolm altarit, mis on omal ajal sinna tehtud - energia altar, sõdalase altar ja satanistide altar ja seal ringi jalutades saab täpsemalt nende kohta teada. 3D loomisel kasutati fotogeameetria meetodit ja valgustati ära kõik käigud, pildistati üles ja pandi kokku 3D mudeliks," ütles Piusa külastuskeskuse juhataja Katariina Keerd.

Virtuaalsel jalutuskäigul on juba mitmed külastajad endalegi üllatuseks leidnud koopast kunagi ammu lapsepõlve ekskursiooni ajal liivakivisse kraabitud nime või joonistuse - sellest ajast, kui selline tegevus veel lubatud oli.

"Kõige eredam on ühe meesterahva emotsioon, kes leidis oma nime koopa sambalt. Meie muidugi ei propageeri liivakivisse kirjutamist, sest see kõik hävitab seda liivakivi, aga samas tema emotsioon oli nii siiras," rääkis Keerd.

Külastaja Ljubov rääkis, et on lapsepõlves koobastes sees käinud ja praegune virtuaalne jalutuskäik oli tema jaoks väga huvitav. "Väga huvitav oli, siin ekraani peal on parem näha kõik need nimed ja märgid, pildid, mis oli seal jäänud, et tavalisel ekskursioonil jäid need nägemata," ütles Ljubov.

Teine külastaja Karolina kiitis samuti 3D lahendust. "Minu arust on see tõesti väga äge, sest koopas ongi võimalik näha ainult mingit kindlat ala ainult, siis sellega saada suur ülevaade on päris lõbus. Ja siin tõesti ei pea kartma, et mingi nahkhiir tuleks või ehmataks," rääkis Karolina.