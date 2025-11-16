X!

Britid plaanivad piirata pagulastele pakutavat kaitset

Briti piirivalve toimetamas sadamasse paatidega La Manche'i väina ületanud põgenikke, kes saadeti tagasi Prantsusmaale. Autor/allikas: SCANPIX/HENRY NICHOLLS/AFP
Britid kavatsevad osana oma varjupaigasüsteemi reformimise plaanist vähendada pagulastele pakutavat kaitset ning lõpetada varjupaigataotlejate automaatsed toetused. Uue korra järgi saaks põgenikud alalist elamisluba taotleda riigis viibitud viie aasta asemel 20 aasta pärast.

Reformikava eesmärk on piirata ebaseaduslikku sisserännet ja seista vastu paremäärmuslastele. Meetmed võtavad eeskuju Taani rangest varjupaigasüsteemist, mille hulka kuulub näiteks pagulaste sundimine naasma kodumaale, kui seal on uuesti turvaline olla.

Briti peaminister Keir Starmeri leiboristide valitsus on ebaseadusliku rände tõttu üha suurema surve all ning immigratsioonivastse Reform UK erakonna toetus on kasvanud.

Praegu kehtib pagulase staatus Ühendkuningriigis viis aastat, misjärel saavad nad taotleda alalist elamisluba ja lõpuks ka kodakondsust.

Siseministeerium teatas aga, et lühendab pagulasstaatuse kestuse 30 kuule. Seda kaitset hakatakse regulaarselt üle vaatama ja põgenikud on sunnitud naasma oma kodumaale, kui see turvaliseks tunnistatakse.

Esmaspäeval peaks Briti siseminister Shabana Mahmood tutvustama plaani pikendada varjupaiga saanud põgenike ooteaega alalise elamisloa taotlemiseks 20 aastani.

Praegu saavad nad seda teha viie aasta möödudes. See tähendab, et enne elamisloa taotlemist peab pagulasstaatust korduvalt pikendama.

Taani süsteeemis, mida peetakse üheks Euroopa karmimaks, antakse põgenikele tavaliselt kaheaastane elamisluba, mida peab perioodi lõppedes pikendama.

Mahmoodi pakutud lahendus saab ilmselt kriitikat tema enda Tööpartei parlamendisaadikutelt. Samas tervitasid seda liberaaldemokraadid.

Suurbritannia Põgenike Nõukogu juht Enver Solomon sõnas, et põgenike riiki tulemisest heidutamise asemel looks elamisloa taotlemise võimaluse piiri viimine 20 aastale olukorra, kus inimesed jääksid pikkadeks aastateks ebakindlasse ja ärevasse olukorda.

"Me vajame süsteemi, mis on kontrollitud ja õiglane, ja kus langetatakse otsuseid õiglaselt, õigeaegselt ning kui on leitud, et keegi on pagulane, siis ta saab edasi minna, panustada meie kogukondadesse ja anda omal moel tagasi," ütles Solomon.

Märtsile eelnenud 12 kuu jooksul taotles Suurbritannias põgenikustaatust 109 343 inimest, mis on 17 protsenti enam kui aasta varem. Viimase aasta jooksul on riiki saabunud paatidel üle 39 000 inimese, mida on rohkem kui 2024. ja 2023. aastal, kuid jäädes veel alla 2022. aasta 39 929 põgenikule.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BBC, AFP-BNS

