Euroopa autotööstus hoiatab kiibipuuduse eest

Kiibitootja Nexperia
Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Algi Febri Sugita
Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Euroopa autotootjad seisavad endiselt silmitsi tõsise kiibipuudusega. Autosektori teatel ei saada kiibifirma Nexperia tooteid Hiina üksusele, mis võib kaasa tuua ulatuslikud tarnehäired.

Holland võttis hiljuti kontrolli alla riigis tegutseva Hiina kiibitootja Nexperia. Firma mängib autosektori varustamisel olulist rolli ning põhikomponendid toodetakse Suurbritannias, Hollandis ja Saksamaal. Kokkupanekuks saadetakse komponendid aga Hiinasse, kust need seejärel eksporditakse tagasi Euroopasse.

Autotööstuse esindajad ütlesid, et mõned Nexperia kiibitarned on taastunud pärast seda, kui Peking hiljuti ekspordikeeldu leevendas. Üks teine autotööstuse esindaja aga ütles, et sektor on endiselt väga keerulises olukorras, mis tuleneb Nexperia Hollandi haru ja Hiina üksuse pingelistest suhetest.

"Hiina tehasel on teatud varud, aga need lõppevad, kui me neid kiipe Saksamaalt ja EL-ist välja ei saa," ütles ühe autotootja juht. 

"Meie palve on, et Hiina Nexperia ja EL-i Nexperia tuleksid kokku ja jätkaksid normaalset tegevust, sest see, mis toimub, on lihtsalt seletamatu ja see on laastav sadadele tööstusharudele," hoiatas tööstur. 

Ta lisas, et autotootjad pingutavad tarnehäirete vältimiseks. "Meie meeskonnad töötavad alternatiivsete allikate leidmise nimel. Meil on ilmselt paari nädala varu, aga me peame selle olukorra kiiresti lahendama," ütles autotootja. 

Üks asjaga kursis olev allikas ütles, et Hiina tehase varud võivad kesta detsembri alguseni või keskpaigani. Olukord on endiselt ebakindel, kuna Nexperia Hiina üksus püüab samuti leida alternatiivseid tarneallikaid. 

Viimane kriis tuleneb sellest, et Holland võttis julgeolekumuredele viidates oma kontrolli alla riigis tegutseva kiibitootja Nexperia, mis kuulub Hiina emaettevõttele Wingtech. Peking kehtestas seejärel oma ekspordikontrolli, kuid tühistas hiljem keelu.

Euroopa Autotootjate Liit (ACEA) teatas samas, et tarned Hiinasse pole taastunud. 

"Me tervitame Hiina teadaannet ekspordikontrolli kaotamise kohta. Kuid meil ei ole piisavalt kiipe ülemaailmse nõudluse rahuldamiseks, kuni Hiinasse eksportimisel kehtivad piirangud. Liigume õiges suunas, kuid probleem pole veel lahendatud," teatas ACEA.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

