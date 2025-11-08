Ülo Mattheus: sõda käib, maailm naerab

Kui mõistlik osa maailmast ei oota USA-lt semutsemist diktaatoritega, vaid suuremat abi Ukrainale, siis Donald Trump seda loogikat ei jaga, kirjutab Ülo Mattheus algselt Sirbis ilmunud kommentaaris.

Sõda käib, linnad põlevad, inimesed surevad, poliitikud tegutsevad ja maailm… naerab. Ühismeedia on üleküllastunud naljakatest meemidest/lühi­videotest, mille tegelasteks on maailma juhtivad poliitikud: Trump, Putin, Zelenski, Kim Jong-un, Xi Jinping, Ali Khamenei, Narendra Modi, Netanyahu, Macron jpt.

Tänu tehisintellektile on meeme toota ülilihtne ja enamasti pole võimalik ära tabada, kes need on teinud. Meemide taga võib aimata nii Ukraina kui ka Venemaa sihipärast propagandat, aga põhimõtteliselt saab nende tegemisega hakkama igaüks, kes tahab poliitikat kuidagi mõjutada või selle üle nalja heita.

Meeme kasutavad poliitilise mõjutamise vahendina ka poliitikud ise. Nii postitas Donald Trump oma sotsiaalmeedia kanalil Truth Social hiljuti naljavideo, kus ta kallab hävituslennukilt, kuningakroon peas, protestist "No Kings" osavõtjad üle pruuni ollusega (teadagi millega!), pöörates naeruks seitsme miljoni inimese meeleavalduse.

Meemi mõiste kasutusele võtnud Richard Dawkins on käsitlenud raamatus "Isekas geen" kultuuris toimivat meemi kui üht ühiskonda mõjutavat põhielementi, mis aitab inimestel nagu geen bioloogilise pärilikkuse puhul muutustega kohaneda. Analüüsides konkreetsemalt religioossete ideede ja käitumisviiside levikut meemidena, on ta nimetanud meeme ka mõistuse viiruseks, mis end lõputult paljundades muudavad viimaks ka inimese käitumist.1

Nüüdseks on hakatud meemina käsitlema ennekõike humoorikaid ütlemisi, karikatuure ja naljavideoid. Tänu internetile pole nende levikul piire, välja arvatud seal, kus ühismeedia üle valitseb kontroll. Näiteks Hiinas keelati 2018. aastal filmi "Christopher Robin" linastamine, sest Karupoeg Puhhist oli Hiinas saanud Xi Jinpingi pilkavate meemide tegelane.2

Kuigi poliitika üle on naerdud ajast aega, kui meenutada kas või Briti telesarja "Jah, härra peaminister" või Eesti sarju "Pehmed ja karvased" ja "Riigimehed", on meemide mõju piiritult suurem ja tegelikult võib nüüd juba kõnelda ka pandeemiast: meemid pööravad naljaks kõik, mida tahes poliitikud teevad või ütlevad.

Naljakad liidrid, haiged liidrid

TI toodetud naljapiltide või videote üheks keskeseks tegelaseks on mõistagi maailma superriigi USA superliider Donald Trump, edev pahalane, kes nuga käes tükeldab torti, mis kujutab Ukrainat või Palestiinat, varastab Louvre'it valvavalt Macronilt kuningakrooni või suudleb mahlakalt transvestiidiks riietatud Putinit. Eriti meeldib meemitootjaile kujutada maailma liidreid väikeste lastena või suisa mähkmetes tegelastena, tegemas midagi lapsikut või omavahel totakalt rivaalitsemas. Nii on infantiilsus ka meemimeistrite diagnoos poliitikutele ja poliitikale.

Kuid poliitikute diagnoosimise on ette võtnud ka tõele pretendeerivad allikad. Nii on käsitletud Donald Trumpi vanuse ja vaimse tervisega seonduvaid probleeme õige põhjalikult Wikipedias.

Mahukas artikkel osutab mitme psühhiaatri ja kliinilise psühholoogi kaudsele vaatlusele, mille kohaselt esineb Trumpil teatud liiki isiksushäireid, sh suurushullus, empaatia puudumine ja halvaloomuline nartsissism. Artiklis on viidatud ka psühholoog John Gartneri 2017. aastal algatatud petitsioonile, kus väidetakse, et Trump kannatab tõsise vaimuhaiguse all ja on võimetu presidendikohustusi pädevalt täitma.

Gartneri sõnul on Trumpi vaimsed hälbed segu nartsissismist, paranoiast, sotsiopaatiast ja sadismist. Senaator Chuck Schumerile 2017. aastal üle antud petitsioon kogus seejuures üle 41 000 vaimse tervise spetsialisti allkirja.3

Spekulatsioonid Trumpi tervise teemal pole vaibunud ka tema teisel ametiajal, ent ülimalt vitaalne ja kõikjale jõudev Trump on suutnud need kahtlused vähemasti oma füüsise osas seni kummutada. On isegi uskumatu, kui palju tema vanuses inimene suudab reisida ja kõikvõimalikel kohtumistel mitte ainult osaleda, vaid täita liidrirolli ja sobival hetkel etendada ka oma kuulsat tantsunumbrit, nagu juhtus viimati tema Aasia visiidi ajal Malaisias. Sellest tantsunumbristki on saanud meem, kus tantsu vihtuvat Trumpi jälgivad binokliga naeru pugistavad Putin ja Kim Jong-un.4

Donald Trumpi kuulsast tantsunumbrist on saanud meem, kus tantsu vihtuvat Trumpi jälgivad binokliga naeru pugistavad Putin ja Kim Jong-un. Autor/allikas: Youtube

Kindlasti ei anna Trump oma tervise osas kaugeltki nii palju põhjust kahtlusteks kui tema eelkäija Joe Biden, kellel on nüüdseks diagnoositud vähk. Siiski arutletakse Trumpi vanusest tulenevalt, kas ta ikka suudab kogu oma ametiaja vastu pidada ja kes võiks olla ta järglane.

Putini tervise hindamise tagant aimub aga ennekõike lootus, et diktaator ükskord oma maise teekonna lõpetab. Hinnanguid antakse nii tema avalike esinemiste kui ka Moskva Kremlist leviva vähese siseinfo põhjal. Vene diktaatori puhul on esile toodud Parkinsoni tõbe, kilpnäärmevähki ja miniinsulte, kuid samuti temaga seotud isiksushäireid, millest mõned kattuvad Trumpi omadega: paranoiat, nartsissismi ja sadismi. Kõige karmim diagnoos pärineb Moskva politoloogilt Valeri Soloveilt, kelle väitel suri õige Putin juba ammu vähki ja asub Valdai residentsi sügavkülmikus.

Kuna Putin varjab oma terviseandmeid erakordselt hoolikalt, pole selles osas spekulatsioonidest kaugemale jõutud. Robert Lansingi instituut on üllitanud ülevaate põhjustest, miks on nii Putini kui ka Kim Jong-uni terviseandmeist tehtud riiklik saladus ja miks nende välisvisiitidel kasutatakse kaasaskantavat tualetti, nii et kummastki ei jää maha mingit biomaterjali: ei uriini, fekaale ega isegi mitte higi mööblil – seegi pühitakse hoolikalt maha. Selle põhjuseks on kartus, et nende biomaterjal võib reeta nende haigused.

Nagu dokumendis märgitakse, pelgavad diktaatorid, et juhi kaheldav tervis võib sütitada riigis sisemise ebastabiilsuse või põhjustada spekulatsioone võimujärgluse üle, ohustades nii režiimi julgeolekut. Andmete varjamise eesmärk on ka toetada juhi elujõulisuse müüti.5

Edev Trump ja poliitika

Praeguste sõdadega seoses võib esile tuua vähemasti neli aspekti, mis suunavad Trumpi tegevust ja millele on ka korduvalt viidatud. Vene-Ukraina sõja taustal on palju kõneainet andnud Trumpi soov Ukraina aitamise asemel teha hoopiski äri Venemaaga ja meelitada Venemaa oma leeri Hiina vastu. Ka on pildil kogu aeg Venemaast lähtuv tuumaoht.

Kuid enim on tähelepanu pälvinud siiski Trumpi nartsissistlik soov võita tähelepanu ja tunnustust. See tähendab, et tema isiksuseomadused määravad ära ka selle, mil määral ta muudest asjadest lähtub. Korduvalt on viidatud tema erilisele eesmärgile pälvida Nobeli rahupreemia, mille saavutamiseks on ta enda kinnitusel lõpetanud juba seitse sõda.

Üheks tema saavutuseks oli kahtlemata USA Gaza rahuplaani osaline jõustamine, mille tulemusel peatati sõjategevus Iisraeli ja Hamasi vahel ning vabastati iisraellastest pantvangid. Seejuures jäi selgusetuks, kuidas realiseeritakse plaani teine osa, mille kohaselt peaks Gaza minema rahvus­vaheliste rahuvalvejõudude kontrolli alla ja Hamas panema relvad maha. Kuid Trumpile polnudki see ilmselt oluline, sest rahuoreool tema pea kohal juba säras eredalt.

Gazas on läinud aga just vastupidi rahuplaani eesmärkidele. Nüüdseks on Hamas mobiliseerinud hulganisti uusi võitlejaid, oma haaret Palestiinas laiendanud ja juba on puhkenud ka uued konfliktid Iisraeliga. Nagu on märkinud Jordaania kuningas Abdullah, ei näe araabia riigid sellises olukorras võimalust rahuvalvejõude Palestiinasse saata, sest see ei tähendaks mitte rahumissiooni, vaid konflikti sekkumist.6 Netanyahu on omalt poolt kinnitanud, et Iisrael desarmeerib Hamasi ja demili­tariseerib Gaza igal juhul, kui rahvus­vahelised jõud ei suuda seda teha.7 See kõik tähendab, et sõda Gazas jätkub peatselt.

Ukraina osas nõudis Trump oma viimasel kohtumisel Zelenskiga, et too loovutaks Venemaale ka veel vallutamata alad Donbassis, mis sisuliselt avaks ukse Venemaa edasisele pealetungile ja mõjuks Ukraina kapituleerumisena. Alles Zelenski keeldumise järel on Trump leppinud sellega, et sõjategevus peatatakse praegusel rindejoonel.

Esmakordselt otsustas Trump kasutada Venemaa mõjutamiseks ka sanktsioone, kehtestades need kahe suurema Vene naftafirma, Rosnefti ja Lukoili vastu. Sanktsioonid kindlasti kärbivad valusalt Venemaa naftatulu ja pärsivad Venemaa võimekust sõda finantseerida, kuid kindlasti mitte niivõrd, et Putin nõustuks sõda lõpetama.

Tomahawki-mäng ja tuumašantaaž

Kui asetada Trumpi kehtestatud sanktsioonid laiemasse pilti, siis on need vaid üks osa instrumentidest, mida ta on kasutanud Putiniga manipuleerimiseks ja tema läbirääkimiste laua taha sundimiseks. Eelnevalt tegi ta seda ähvardusega tarnida Ukrainale Tomahawke. Selle ähvarduse taustal avaldas Putin küll valmisolekut Trumpiga Budapestis kohtuda, ent niipea kui Trump teatas Zelenskile, et mingeid Tomahawke Ukraina ei saa, loobus Putin ka kohtumisest. Praeguse seisuga on Venemaa läbirääkimistest üleüldse loobunud.

Trumpi kavaldamise Tomahawkidega tabasid meemimeistrid ära kohe, kui need raketid jutuks tulid. Ukraina taustaga Facebooki-kasutaja Semen Semeni lehelt leiab näiteks video, kus indiaanlase kostüümis ja üliõnnelik Trump ulatab rahvariietes ja üliõnnelikule Zelenskile kenasse karpi pakitud indiaanlaste tomahoogi, taustaks Ramm­steini paroodiline Ameerikat ülistav laul.8

USA sanktsioonide ja Tomahawkide taustal tuli Putin välja teatega esmalt tuumajõul liikuva tiibraketi Burevestnik ja seejärel tuumaenergial töötava veealuse drooni Poseidon katsetustest (mõlemal on tuumalöögivõimekus), pöördudes tagasi vana hea tuumašantaaži juurde, sest läbirääkimistega lollitamine Trumpi peal enam ei töötanud.

Trump teatas selle peale, et USA-l on kuskil Venemaa külje all tuumaallveelaev ja see ei pea löögi andmiseks läbima kaheksat tuhandet miili nagu Burevestnik. Ka andis Trump USA sõjaministeeriumile korralduse alustada uuesti tuuma­katsetustega.

Mida see täpselt tähendab, pole selge, kuid võib tõdeda, et võidurelvastumine on taas kerkimas üheks USA-poolse heidutuse vahendiks, nagu seda oli Ronald Reagani nn tähe­sõdade programm, millega võidujooks lõi jalad alt NSV Liidu majandusel. Ukraina sõja kontekstis on seegi kaudne meede nagu ka USA kehtestatud sanktsioonid. Kõige otsesem vahend oleks piisav sõjaline abi Ukrainale, kuid just selles osas hoiab Trump end tagasi, olgugi et Tomahawkide tarnimiseks Ukrainale Pentagon takistusi ei näe.

"On iseküsimus, kas Venemaa positiivne hõlmamine on Trumpi järelejäänud võimuperioodi jooksul üleüldse võimalik."

Pehmete vahendite eelistamine Tomahawkide asemel näitab, et Trump soovib jätkuvalt hoida lahti ust Venemaa positiivseks hõlmamiseks. Kui sanktsioonid saab alati tagasi pöörata, võidurelvastumisele pidurid peale tõmmata ja jälle sõbranäo pähe teha, siis hävitavatel sõjalistel löökidel USA relvadega oleks ilmselt tagasipöördumatu mõju ja sõprus Venemaaga ei pruugiks enam kunagi taastuda. On iseküsimus, kas Venemaa positiivne hõlmamine on Trumpi järelejäänud võimuperioodi jooksul üleüldse võimalik. Selles näib kahtlevat kogu muu maailm peale Trumpi enda.

Tunnel Venemaale Alaskalt

Väljakujunenud ebamugav konjunktuur USA ja Venemaa vahel lõi pinna jalge alt ka kremli erisaadiku ja Putini lähikondse Kirill Dmitrijevi iseenesest ju intrigeerival ideel ehitada Beringi väina alla Putini-Trumpi tunnel, mis ühendaks Venemaa Alaskaga.

Paraku oli ajastus idee väljakäimiseks enam kui halb, olgugi et tegemist on just seda laadi suurushullu mõttega, mis võiks Trumpile meeldida. Meenutagem kas või Trumpi ideid liita USA-ga Gröönimaa ja Kanada või nimetada Mehhiko laht ümber Ameerika laheks. Dmitrijev on oma Xi kontol kuulutanud välja tunneliteemalise videomeemide võistluse9 ja mine tea, äkki hakkab tunnelimõte lõpuks ka idanema ja ükskord kihutab kiirrong Alaskalt otse Venemaa polaarmaastikele, kus praegu elavad vaid hülged ja jääkarud.

Trumpi Venemaa-lembus on üks neid müstilisi teemasid, millele on otsitud vastust ja pakutud ka selgitusi. Lisaks Trumpi ärihuvidele ja aukartusele diktaatorite ees osutamisele on avaldatud ka arvamust, et Trump võidi tema 1987. aasta visiidi ajal Moskvasse värvata KGB agendiks ja et Vene luurel võib olla tema kohta mingit kompromiteerivat materjali, näiteks mõnest lõbusast õhtust, mille paljastamist Trump pelgab. See seletab vaatlejate arvates kõige paremini, miks on Trump olnud sõjalise abi osas Ukrainale nii tõrges ja miks on ta nii pikka aega hoidunud Venemaa vastu sanktsioonide kehtestamisest.

Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa on Trumpi nimetanud ka Venemaa mõjuagendiks, kelle poliitika on põhjendamatult Venemaa poole kaldu10, ja New Yorgi ülikooli Uue kooli (The New School) rahvusvaheliste suhete professor Nina Hruštšova otsesõnu ka kasulikuks idioodiks, keda Putin enda huvides ära kasutab. Hruštšova sõnul hõlmab Putini strateegia oma eesmärkide saavutamiseks kaht nõukogudeaegset meetodit: kaasata kasulikke idioote ja kasutada oma eesmärkide saavutamiseks salaami­taktikat ehk hübriidsõja vahendeid, et jupp-jupilt oma mõju läänes laiendada.11

Selge on see, et kui mõistlik osa maailmast ei oota USA-lt semutsemist diktaatoritega, vaid suuremat abi Ukrainale, siis Trump seda loogikat ei jaga. Tõsi, on ka erandeid: Venezuela diktaator Nicolás Maduro ei meeldi Trumpile mitte üks raas.

