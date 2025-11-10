X!

Tsahkna: Hiina saaks sõja Ukrainas lõpetada

Foto: Välisministeerium / Flickr
Suur majanduslik jõud Hiina dikteerib üha enam seda, mis poliitikat Venemaa ajab, lausus äsja Hiinas visiidil käinud väliminister Margus Tsahkna.

"Minu peamine ülesanne oli rääkida Hiina välisministrile, et Venemaa on Euroopale ja Eestile eksistentsiaalne oht. Tuletasin talle meelde, et ilma Hiinata poleks Venemaal võimalik sellist agressiooni Ukraina vastu ellu viia. Numbrid näitavad, et see on tõsi ja see tuleb otse välja öelda, kes omab Venemaad majanduslikult ja poliitiliselt. Kui Hiina tahab Eestiga hästi läbi saada, siis tuleb lahendada need küsimused," sõnas Tsahkna.

Tsahkna ütles, et Eesti kutsusti Hiinasse, samal ajal kui paljudele teistele, suurematele, riikidele seda ei võimaldatud.

"See on meie aktiivse välispoliitika tulemus. Me peame seisma oma välispoliitiliste huvide eest. Vaevalt, et Hiina oma poliitikat muudab, aga saime kohtumisel rääkida 80 protsenti ajast Venemaa ohust. Hiina võimuses oleks see sõda kiiresti lõpetada, kui nad nii otsustaksid, Hiina üha enam dikteerib seda, mis poliitikat Venemaa ajab," lausus Tsahkna.

Hiina ülesanne on hoida ka oma regioonis status quod, lisas Tsahkna.

Rääkides Euroopast ütles Tsahkna, et Ungari ja Slovakkiaga tuleb tegeleda ükshaaval ja mõjutada neid Ukraina abistamise suunas.

"160 miljardit eurot on meil võimalik saada Venemaa külmutatud varade müügist. Selle idee taha on tulnud kõik suuremad riigid, sealhulgas Saksamaa. Murtud on jää, kui öeldi, et neid varasid ei ole võimalik kasutada Ukraina heaks. See on ülimalt valus teema Putinile," sõnas Tsahkna.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Maria-Ann Rohemäe

Allikas: Välisilm

